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Градсовет дал добро на строительство элитного дома напротив аквапарка

Градсовет дал добро на строительство элитного дома напротив аквапарка

Дом возведут за зданием музея изобразительных искусств на улице Ф. Энгельса.

Вопрос о строительстве девятиэтажки «Арт-парк» на улице Ф. Энгельса сегодня заслушали на Градостроительном совете.

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Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал, что за зданием музея изобразительных искусств планируется строительство дома на 203 квартиры с подземной парковкой.

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Кроме того, застройщик планирует в 2026 году подготовить проект расширения ул. Ф. Энгельса для обустройства парковочных карманов. 

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Участники слушаний поддержали идею строительства и утвердили проект будущего дома. Предполагаемый срок строительства — три года.

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