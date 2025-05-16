Градсовет дал добро на строительство элитного дома напротив аквапарка

Дом возведут за зданием музея изобразительных искусств на улице Ф. Энгельса.

Вопрос о строительстве девятиэтажки «Арт-парк» на улице Ф. Энгельса сегодня заслушали на Градостроительном совете.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал, что за зданием музея изобразительных искусств планируется строительство дома на 203 квартиры с подземной парковкой.

Кроме того, застройщик планирует в 2026 году подготовить проект расширения ул. Ф. Энгельса для обустройства парковочных карманов.

Участники слушаний поддержали идею строительства и утвердили проект будущего дома. Предполагаемый срок строительства — три года.