16 мая: золотой клык и будущее автомобильной индустрии

Доброе утро! Вот и долгожданные выходные. Как планируете провести свободное время? Делитесь в комментариях, а еще не забывайте читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ожидается пасмурная погода и до +20 градусов. В субботу небольшой дождь и до +20 градусов. В воскресенье снова дождь и до +18 градусов.

В Колорадо произошёл забавный случай, который стал настоящей сенсацией среди любителей домашних животных. Тофу, очаровательная кошка, известная своей страстью к грызению различных предметов, потеряла передний зуб, решив поиграть с деревянной шкатулкой.

Хозяйка Тофу, обеспокоенная состоянием своей пушистой подруги, обратилась к ветеринару. После осмотра выяснилось, что зубик не подлежит восстановлению, и единственным выходом стало установка коронки. Не раздумывая, женщина решила сделать для своей любимицы золотую коронку, которая обошлась ей в 5 тысяч долларов.

Теперь Тофу не только выглядит стильно с новым золотым клыком, но и радует свою хозяйку хорошим настроением.

Встречаем пятницу вместе с Avicii - Wake Me Up.

В мире высоких технологий и устойчивого транспорта появился уникальный игрок — водородный автомобиль Hyperion XP-1. Этот впечатляющий суперкар не только поражает своими характеристиками, но и создает атмосферу космического путешествия благодаря звуку, напоминающему работу космического корабля, и паровому выхлопу.

Hyperion XP-1 оснащен мощным двигателем, выдающим целых 2038 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 2,2 секунды. Это делает его одним из самых быстрых автомобилей на планете. Но скорость — не единственное его преимущество. На одном баке водорода этот автомобиль способен проехать до 1600 км, что открывает новые горизонты для дальних поездок без необходимости частой заправки.

Компания Hyperion планирует выпустить ограниченную серию из всего 300 экземпляров XP-1. Каждая машина будет стоить около 160 миллионов рублей (или 2 миллиона долларов), что делает ее доступной лишь для избранных. Тем не менее, это не просто автомобиль — это шаг в будущее, где экологически чистые технологии и высокие скорости идут рука об руку.

Петербург, город с богатой историей и уникальной архитектурой, вновь преображается благодаря творчеству современного художника Алёши. В этой фотоподборке мы представляем яркие и оригинальные работы, которые стали настоящими жемчужинами городской среды.

Креативного настроения!