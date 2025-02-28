Двух жителей Узловой обвиняли в убийстве. Но в том, что жертва мертва, не уверен никто

Потерпевший до сих пор в розыске как пропавший без вести. А посмертная судмедэкспертиза — лишь предположения специалистов.

В Узловой коллегия присяжных огласила вердикт в отношении 47-летнего Виктора Попова и 46-летнего Ильи Зенова (имена обвиняемых изменены. — Прим. ред.). Мужчины признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

По версии следствия, преступление произошло еще в 2007 году. Однако тогда найти виновных в убийстве 31-летнего Дмитрия Губарева не удалось. Висевшее «глухарем» дело возобновили в 2024 году и направили в суд в прошлом августе. Разбирались, что в этой истории не так.

Спойлер — почти всё.

Попутчик из «Туриста»

В октябре 2007 года Виктор Попов и Илья Зенов вместе с друзьями весело проводили время в кафе «Турист», расположенном в поселке Епифань. Компания распивала алкоголь и находилась в самом благодушном настроении. Виктор и Илья, до этого дня практически не общавшиеся, периодически выходили на улицу покурить. Там и познакомились с Дмитрием Губаревым — коренастый мужчина в синем спортивном костюме искал попутчиков до деревни Ракитино.

Парни разговорились, заявив, что деревня им не особо по пути, но они смогут убедить товарища довезти Губарева до нужной точки — правда, за деньги. То, что потенциальные водители не совсем трезвы, подвыпившего мужчину не смутило, и он с удовольствием согласился заплатить.

Договорившись по сумме, Дмитрий заявил, что с ним поедут еще два человека: его друг и знакомая. Попов, который планировал ехать за рулем, засомневался, что в старенький ВАЗ влезут все желающие — целых 6 человек. Но Губарев пообещал накинуть еще денег за неудобства, и компания, решив опрокинуть еще по рюмке за знакомство, засобиралась в путь.

Правда, новый приятель Попова и Зенова после выпитого начал намекать, что раз уж они все почти друзья теперь, то, может, и до Ракитино их можно довезти со скидочкой, а то и вообще бесплатно. Его друг перевел намеки в шутку, компания забилась в тесный автомобиль и выехала из Епифани.



Дмитрий Губарев.

Спор из-за оплаты и драка

Через какое-то время Дмитрий Губарев снова завел разговор об оплате: мол, он не миллионер, чтобы платить за всех своих знакомых. В этот раз мужчину не смог остановить даже друг: Дмитрий заявил, что поездку оплачивать отказывается.

Попов остановил автомобиль и решил поговорить с попутчиком по-мужски. Впрочем, конструктивного диалога не вышло: между Дмитрием и Виктором завязалась драка.

Из материалов уголовного дела:

«У находившегося в состоянии алкогольного опьянения Попова беспричинно, на почве неуважения к обществу и с целью противопоставить себя окружающим, возник умысел на убийство Губарева. Из хулиганских побуждений Попов вытащил Губарева из машины и нанес не менее 4 ударов по голове. После этого к нему присоединился Зенов, который не менее 5 раз ударил Губарева».

Как худощавый Попов и не менее субтильный Зенов смогли легко справиться с крепко сбитым потерпевшим, не совсем понятно. Тем более что свидетели драки заявляли, что Губарев был более трезвым, чем его оппоненты. Более того, по версии следствия, парни решили ограничиться не только избиением попутчика:

«Действуя группой лиц из хулиганских побуждений, Попов достал спрятанный в кармане штанов шнурок. Накинул его на шею Губареву и удерживал, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни».



Виктор Попов.

«Хладнокровное убийство

из хулиганских побуждений»

После убийства, гласит текст обвинительного заключения, Попов и Зенов решили спрятать тело жертвы. Засунули его в багажник и увезли с места преступления.

«Убедившись, что Губарев скончался, обвиняемые переместили его труп в багажник, вывезли в неустановленное следствием безлюдное место. Спрятали тело, после чего скрылись».

А вот версия Попова и Зенова решительно отличается от той, что изложена в обвинительном заключении. Парни как в 2007 году, так и сейчас не отрицают, что между ними произошел конфликт. Что была драка, из которой они вышли победителями. Что буйного попутчика с большим трудом запихнули в багажник, отъехали на пару километров назад и отпустили, заявив, чтобы в качестве наказания он добирался до деревни своим ходом.

— То же самое, практически слово в слово они повторяют и сейчас, — рассказывает Myslo источник, знакомый с ситуацией. — Более того, свидетели тоже подтверждали и подтверждают только факт драки. Эпизод с якобы удушением появился после того, как Зенова поместили в СИЗО. Пробыв там месяц, он неожиданно «вспомнил», что Попов придушивал Губарева шнурком, пока веревка не порвалась. Факт убийства не признает ни один из обвиняемых.



Илья Зенов.

Бессмысленная экспертиза?

Несмотря на отсутствие тела, в деле имеется ситуационная судебно-медицинская экспертиза. С приблизительным временем смерти и подробным описанием многочисленных травм:

— Смерть Губарева наступила в результате механической асфиксии, травматического кровоизлияния в мозг, повреждения внутренних органов и внутреннего кровотечения, — предположили специалисты.

Впрочем, результаты экспертизы сторона обвинения в качестве доказательства предоставлять не стала. Как не стала предоставлять и аудиозапись разговора, на которой Попов якобы неожиданно сознается в убийстве своей бывшей сожительнице. Текст экспертизы и расшифровку аудиозаписи огласили только в ходе чтения обвинительного заключения.

— Как можно судить за убийство, которого, возможно, и не было, — недоумевали в ходе судебных прений адвокаты обвиняемых. — В ходе следствия даже не установили, имелись ли у потерпевшего хронические заболевания, например? Может, он получил по лицу, а умер из-за того, что свалился в траву, на которую у него аллергия. Показания свидетелей тоже спутаны и не объективны: в 2007 году они ничего не видели, а спустя столько лет вдруг вспоминают, что Губарев был весь в крови.

В качестве доказательства нам демонстрируют веревку, которой его душили, но на ней вообще нет крови. Как это возможно?

Вызывает сомнение у адвокатов и сама формулировка обвинения: какого-то сговора в действиях Попова и Зенова не было, так как конфликт произошел спонтанно:

— Обвинение пытается искусственно объединить действия обвиняемых, но, позвольте, в экспертизе говорится о смерти от асфиксии. Причем тогда здесь Зенов? Обвинение нельзя строить на заключениях и домыслах. По сути, все показания свидетелей доказывают лишь факт наличия повреждений у потерпевшего. Но ведь с этим никто и не спорит — люди открыто говорят, что драка была! Ну и вишенка на торте — пассаж о том, что тело прятали. Зачем везти «труп» из чистого поля в место, которое расположено рядом с деревней?! Впрочем, если не доказан даже факт смерти потерпевшего, как можно рассуждать о виновности или невиновности обвиняемых?

21 мая вердиктом коллегии присяжных обвиняемые были оправданы и отпущены из-под стражи в зале суда.

И хотя Дмитрий Губарев по материалам дела мертв, его до сих пор ищут. Тогда, в 2007-м, правоохранители прочесали километры вдоль трассы, ведущей к деревне Ракитино, но так и не смогли найти его тело. Однако объявления о розыске без вести пропавшего Губарева до сих пор висят на сайте Следственного комитета. А ведь были случаи, когда такие вот «жертвы» возвращались!

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