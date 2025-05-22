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Массированная атака БПЛА на Тульскую область: что известно к этому часу
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Массированная атака БПЛА на Тульскую область: что известно к этому часу

22 мая губернатор Дмитрий Миляев провел совещание с правительством и силовиками по массированной атаке беспилотников.

С 10.30 20 мая Тульская область подвергается атаке украинских БПЛА, режим опасности воздушной атаки в регионе действует уже более 35 часов. В настоящее время продолжается 11-я волна атаки. По состоянию на 5.30 22 мая дежурными силами ПВО Минобороны РФ было сбито 19 БПЛА.

Губернатор поблагодарил силы ПВО Минобороны за эффективную работу по отражению атак и защите жителей, а также экстренные службы — за оперативное реагирование на обстановку.

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В ночь на 22 мая один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Травмы получили два человека, им оказана медицинская помощь.

В течение получаса был развернут пункт временного размещения. Всех жителей дома обеспечили горячим питанием, разместили в комфортных условиях. На данный момент жители первых двух подъездов возвращаются в квартиры. Жители поврежденных квартир бесплатно размещены в гостиницах. Ведется работа по комиссионной оценке ущерба, обследованию несущих конструкций.

С сегодняшнего дня начнутся работы по восстановлению перекрытий. Организованы работы по замене поврежденных окон. Дом обеспечен оцеплением.

Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице. Кроме этого, обломки неразорвавшегося БПЛА упали возле ФОКа «Оружейник», расположенного на улице Кутузова в Туле. В целях безопасности участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда оцеплен. На месте работают оперативные службы и взрывотехники.

На всех участках организована совместная работа органов прокуратуры, следствия, УМВД, Росгвардии, ФСБ, МЧС, правительства региона.

— Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка. На время проведения ремонтных работ по восстановлению поврежденного имущества жители будут размещены в гостиницах бесплатно. Тем, кто получил травмы, будет выплачена денежная компенсация, — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор поручил завершить оценку причиненного ущерба, а также проинформировать людей о снятии дорожных ограничений на ул. Кутузова после проведения всех работ оперативными службами и взрывотехниками.

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Губернатор отметил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе по-прежнему сохраняется.

— Я прошу всех жителей проявлять бдительность, а все оперативные службы — находиться в состоянии повышенной готовности, — подчеркнул глава региона.

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