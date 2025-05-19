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  5. 19 мая: диплом в 97 лет и швейцарская полиция поймала пернатого нарушителя на скорости 52 км/ч - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
19 мая: диплом в 97 лет и швейцарская полиция поймала пернатого нарушителя на скорости 52 км/ч

19 мая: диплом в 97 лет и швейцарская полиция поймала пернатого нарушителя на скорости 52 км/ч

Доброе утро! Врываемся в новый день и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до +16 градусов.

Вдохновляющая история 97-летней Жаклин Киммельстил, которая, наконец, исполнила свою давнюю мечту — получить высшее образование. Университет Маунт-Сент-Винсент провел для нее ускоренный курс обучения, позволив женщине получить диплом в тот же день, когда она была зачислена.

Жаклин начала свой путь к образованию в юном возрасте, но была вынуждена прервать его в 12 лет из-за Второй мировой войны. Нацистские власти не позволили девочке вернуться в школу, и это событие оставило глубокий след в ее жизни. Спустя 85 лет после этих трагических событий, Жаклин продолжала чувствовать горечь утраченных возможностей.

На протяжении своей жизни она работала швеей, переехала из Франции в США, создала семью и стала матерью, бабушкой и прабабушкой. Однако отсутствие студенческого опыта всегда оставалось для нее незавершенной главой.

Теперь, благодаря поддержке Университета Маунт-Сент-Винсент, Жаклин смогла наконец завершить свое образование и получить долгожданный диплом. Эта история вдохновляет людей всех возрастов и напоминает о том, что никогда не поздно следовать своим мечтам.


Просыпаемся под ABBA - Dancing Queen.

В Швейцарии дорожные камеры зафиксировали необычное нарушение — утка, летящая со скоростью 52 километра в час, что значительно превышает разрешенные 30 км/ч. Этот забавный инцидент вызвал улыбки у местных жителей и стал предметом обсуждения в социальных сетях.

Чиновники не упустили возможности пошутить, отметив, что утка, возможно, является рецидивисткой. Семь лет назад похожая птица уже попадалась той же камере, также разгоняясь до 52 км/ч. Эта информация добавила комичности в ситуацию и вызвала у людей вопросы о том, как утки могут нарушать правила дорожного движения.

Однако не все восприняли эту новость всерьез. Некоторые местные жители сочли фото фейковым и предположили, что это просто «запоздалая первоапрельская шутка». В ответ на такие сомнения полиция Швейцарии подтвердила подлинность снимка, заявив, что все камеры проходят ежегодную проверку в швейцарском институте метрологии.

Представляем вашему вниманию уникальную коллекцию от Verlab, которая сочетает в себе элементы кулинарного искусства и высокую моду. Эта необычная линейка аксессуаров и одежды вдохновлена "выходными с шашлыком.

Ароматного настроения!

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