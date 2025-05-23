Тульский заиграй
24 мая с 12.00 до 19.00 ремесленный двор «Добродей» примет X Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Тульский заиграй». Мероприятие пройдет в рамках регионального проекта «Музейное лето в Туле».
Участниками мероприятия станут 16 коллективов из Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Московской, Омской, Пензенской, Тверской, Тульской, Самарской областей и Республики Мордовия.
В программе:
- 12.00 — 13.30 — вокальный конкурс участников фестиваля-конкурса на главной сцене,
- 12.00 — 18.00 — работа интерактивных площадок. Всех желающих пригласят разучить бытовые танцы и спеть частушки под гармонь.
- 16.00 — 17.00 — концерт заслуженного коллектива народного творчества Челябинской области Оренбургского войскового казачьего общества ансамбль казачьей песни «Станичники», Магнитогорск.
- 17.00 — 19.00 — вечерка вместе с творческим объединением «Гуляйте, ребята!» из Москвы.
Также посетителей ждут различные мастер-классы.
Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б. Вход свободный. 0+
Где и когда?
Тула , ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
24 мая 2025, суббота
12:00
8 - 28 мая
17 - 28 мая
18 - 28 мая
13 - 28 мая
1 - 28 мая
13 - 25 мая