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Тульский заиграй

Тульский заиграй

24 мая с 12.00 до 19.00 ремесленный двор «Добродей» примет X Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Тульский заиграй». Мероприятие пройдет в рамках регионального проекта «Музейное лето в Туле».

Участниками мероприятия станут 16 коллективов из Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Московской, Омской, Пензенской, Тверской, Тульской, Самарской областей и Республики Мордовия.

В программе:

  • 12.00 — 13.30 — вокальный конкурс участников фестиваля-конкурса на главной сцене,
  • 12.00 — 18.00 — работа интерактивных площадок. Всех желающих пригласят разучить бытовые танцы и спеть частушки под гармонь.
  • 16.00 — 17.00 — концерт заслуженного коллектива народного творчества Челябинской области Оренбургского войскового казачьего общества ансамбль казачьей песни «Станичники», Магнитогорск.
  • 17.00 — 19.00 — вечерка вместе с творческим объединением «Гуляйте, ребята!» из Москвы.

Также посетителей ждут различные мастер-классы. 

Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б. Вход свободный. 0+

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула , ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
24 мая 2025, суббота
12:00
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