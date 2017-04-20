Пианист, композитор и аранжировщик, автор музыки к спектаклю «Укрощение строптивой» в столичном Театриуме на Серпуховке Марк Гройзбург представляет авторскую программу «Всё образует в жизни круг». Программа включает песни и инструментальную музыку с альбомов «Моё неснятое кино» и «Silentium», а также из цикла по книге «Остров Крым"и новые произведения.

Программа охватывает разнообразные жанрово-стилевые пласты от фольклорно-романсовых до рок-н-рольно-джазовых, от балаганно-гротескных до балладно-ораториальных, инструментальные пьесы с ярко выраженной саундтрековостью.

Программа объединена смысловой условно-сюжетной линией, находящей выражение в тематических, интонационно-гармонических и ритмических арках, перекличках, рифмах. На протяжении программы сохраняется интрига, динамика и баланс уровня восприятия благодаря ярко контрастной компоновке (до парадоксального) и чередованию вокальных и инструментальных номеров.



У Марка Гройзбурга — традиционная для музыканта биография: музыкальная школа, училище, консерватория (по классу фортепиано). Участие в камерных ансамблях, исполнение концерта Рахманинова с симфоническим оркестром (в 17 лет). Разумеется, рок- и джаз-составы самопального разлива, но с большим запалом. Первое сочинение — почему-то струнный квартет (лет в 16). Потом на какое-то время вовсе забросил сочинительство, увлекся театром. В качестве композитора и концертмейстера служил в молодежном театре Гаудеамус в городе Львове. Спектакль по водевилю Булата Окуджавы «Похождения Шипова» в 1978 году этот театр представлял в ЦДРИ.

«Я сочинил музыку всех хоров и ансамблей, и после спектакля Булат Шалвович в личной беседе выразился весьма одобрительно об энергетике этих номеров, их стилистическом попадании в образ. Затем увлечение театром привело меня на вступительный экзамен на курс А. В. Эфроса . Он допустил меня до конкурса, но неурядицы с документами не позволили мне дерзнуть. И слава Богу. Я уже работал в театре на Юго-западе в Москве — сначала заведующим музчастью, а потом еще и актером — аж в пятнадцати спектаклях. Собственно, насчет своего актерства я особо не обольщаюсь, но театральную кухню, технологии и особенности музыки для спектакля постигал жестоким опытом.

Судьба все-таки вернула меня в ГИТИС, но уже в качестве музыканта на кафедрах сцендвижения, музыкального театра и, наконец, режиссуры. Здесь пришлось поработать на курсах Великих Мастеров: Гончарова, Васильева, Хейфица, Табакова, Андреева, а также с начинающей тогда Аллой Сигаловой. Такая практика не могла не отразиться на специфике моего музыкального мироощущения. Когда же хлынул из открывшихся информационных шлюзов пестрый поток всякой музыки, в том числе аутентичной, джазовой, жанровой, «мюзикловой” и фолковой, а главное — саундтрековой, во мне под этим напором воспрянули созидательные импульсы.

В 2004 году при поддержке моего друга Михаила Москаленко я записал альбом «Мое неснятое кино», где половина текстов к песням — мои. Аранжировки сделал музруководитель театра «Ленком» Сергей Рудницкий. Кроме этого, я сочинил саундтрек к «Острову Крым» Василия Аксенова. В 2006-м году мне удалось сыграть музыку самому Василию Павловичу. Он отнесся к прозвучавшему с неожиданным энтузиазмом и поддержкой. Однако, к несчастью, вскоре он тяжело заболел, и данное начинание завяло.

Тем не менее, я продолжал работу над материалом к новому альбому и начал сотрудничать с певицей Инной Разумихиной как пианист и композитор. На концертах во многих городах звучали мои песни наряду с французским шансоном, русским романсом, авторской песней. Наконец, в апреле 2007 года на вечере в ЦДРИ впервые прозвучал цикл «Силенциум» (неполная версия). Работа над циклом продолжалась, и в 2010 году на концерте в органном зале Музея Глинки прозвучала полная версия цикла.

Литературной основой цикла «Silentium» стали стихи русских и французских поэтов разных эпох и стилей. Сложный и многоплановый образный строй стихов предопределил разнообразие и парадоксальность выразительных средств, решений и исполнительских приемов, стилевых контрастов и аллюзий. На этом диске новыми гранями таланта зазвучал голос Карины Габриэлян, порой достигая трагедийного накала, а, временами, растворяясь в отрешенной аутентичности барочного распева. Нетривиальностью и естественностью тембра подкупает звучание Вадима Бенуа — от ярких роковых интонаций до романсовой протяжности и исступленного речетатива. Инструментальный состав альбома радует артистизмом и свободой самовыражения, ярким и точным звучанием. Среди этих молодых, талантливых музыкантов особо хочу отметить драйв и самоотдачу в игре гитариста Романа Зорькина».

Марк Гройзбург (клавишные, фортепиано).

Карина Габриэлян (вокал).

Вадим Бенуа (вокал).

Роман Зорькин (гитара, бас).

Максим Ширин (барабаны).