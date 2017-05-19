Михаил Гришин — один из самых популярных и востребованных тульских артистов. Он является эстрадным исполнителем с широким творческим диапазоном и многогранным репертуаром: хиты российской и зарубежной эстрады, джаз, рок, романсы, номера из мюзиклов. Молодого и харизматичного певца с восхитительным баритоном знают все поклонники качественной музыки в Туле.

Группа «Гришин» образовалась в мае 2014 года. За это время коллектив неоднократно выступал в городах центральной части России, в том числе и с сольными концертами. Группа участвует в различных фестивалях и конкурсах. Музыканты делили сцену с такими коллективами как: Кипелов, Ария, Вадим Самойлов, КняZz, Amatory, The Matrixx (Глеб Самойлов), Эпидемия, НАиВ, 7Б, Tracktor Bowling, Браво и другими. Победители всероссийского отбора фестиваля МотоМалоярославец. Участники главной сцены фестивалей МотоМалоярославец-2015, МотоМалоярославец-2016. Организаторы «Тульского Рок-объединения», организаторы ежегодного рок-фестиваля «Ветер Свободы» (при поддержке «Наше Радио Тула»).

В 2016 году вышел дебютный альбом под названием «Пробы».

3 июня в Концертном зале Тульской филармонии совместно с Dance Family NEO состоится презентация второго альбома группы «Гришин» «Лететь». Новая концептуальная шоу-программа, много драйва, света, звука, спецэффектов и сюрпризов.

Цена билета: 300 Р.