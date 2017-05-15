афиша
афиша
Регистрация
Dolce-трио

Dolce-трио

Фортепианное трио — особый жанр камерной музыки, в котором три классических инструмента, три исполнителя существуют как единый ансамбль, при этом оставаясь самостоятельными и равнозначными участниками действа.

В концерте прозвучат самые лучшие, самые яркие фрагменты программ, которые подготовил и представил в завершающемся сезоне ансамбль «Dolce-трио».

Исполнители — камерный ансамбль «Dolce-трио» в составе:

  • Яна Бургова (фортепиано);
  • Яна Белоусова (скрипка);
  • Владислав Белоусов (виолончель).

Цена билета: 300 Р.

 

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
25 мая 2017, четверг
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.