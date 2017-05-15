Фортепианное трио — особый жанр камерной музыки, в котором три классических инструмента, три исполнителя существуют как единый ансамбль, при этом оставаясь самостоятельными и равнозначными участниками действа.

В концерте прозвучат самые лучшие, самые яркие фрагменты программ, которые подготовил и представил в завершающемся сезоне ансамбль «Dolce-трио».

Исполнители — камерный ансамбль «Dolce-трио» в составе:

Яна Бургова (фортепиано);

Яна Белоусова (скрипка);

Владислав Белоусов (виолончель).

Цена билета: 300 Р.