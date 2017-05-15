Dolce-трио
Фортепианное трио — особый жанр камерной музыки, в котором три классических инструмента, три исполнителя существуют как единый ансамбль, при этом оставаясь самостоятельными и равнозначными участниками действа.
В концерте прозвучат самые лучшие, самые яркие фрагменты программ, которые подготовил и представил в завершающемся сезоне ансамбль «Dolce-трио».
Исполнители — камерный ансамбль «Dolce-трио» в составе:
- Яна Бургова (фортепиано);
- Яна Белоусова (скрипка);
- Владислав Белоусов (виолончель).
Цена билета: 300 Р.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
25 мая 2017, четверг
18:30