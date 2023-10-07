Страсти по Матвею

Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Сергей Ильин

Актеры: Денис Власенко, Валерия Зоидова, Алексей Розин, Тимофей Трибунцев, Ольга Медынич, Анар Халилов, Ольга Бодрова, Полина Синильникова, Александр Мизев, Валерия Человечкова, Полина Айнутдинова, Ольга Болдина, Клим Бердинский, Екатерина Болотова, Роман Трифонов

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 120 минут

Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед. После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Но смогут ли они это по-настоящему осознать?