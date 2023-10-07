Страсти по Матвею
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Сергей Ильин
Актеры:
Денис Власенко, Валерия Зоидова, Алексей Розин, Тимофей Трибунцев, Ольга Медынич, Анар Халилов, Ольга Бодрова, Полина Синильникова, Александр Мизев, Валерия Человечкова, Полина Айнутдинова, Ольга Болдина, Клим Бердинский, Екатерина Болотова, Роман Трифонов
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
120 минут
Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед. После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Но смогут ли они это по-настоящему осознать?
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
26 сентября - 18 октября
11 мая - 18 октября
24 сентября - 18 октября
12 - 18 октября
18 октября, среда 00:00
19 августа - 18 октября