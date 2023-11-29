Проклятие Дудочника
Премьера:
30.11.2023
Режиссер:
Эрлингур Тороддсен
Актеры:
Джулиан Сэндз, Шарлотта Хоуп, Кейт Николс, Оливер Савелл, Алексис Родни, Филипп Кристофер, Пиппа Уинслоу, Ива О'Флэнаган, Саломе Чандлер, Боян Анев
Жанр:
Ужасы
Древняя легенда о Пегом Дудочнике пугала людей на протяжении веков. Но что, если не все в ней вымысел, а мистический странник в пестром костюме, который безжалостно обрекал целые поселения на смерть, существует? Мэл далека от древних историй: она обычный музыкант в современном мире и старается лишь обеспечить свою дочь. Однажды ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс, но таким даром легендарный Гамельнский крысолов делиться не станет. Теперь древнее зло опять появится в этом мире, чтобы написать новую кровавую историю.
Сегодня
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 декабря, суббота
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 декабря, воскресенье
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 декабря, понедельник
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 декабря, вторник
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 декабря, среда
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
2 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
3 декабря, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
4 декабря, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
5 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
6 декабря, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
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