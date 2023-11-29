Проклятие Дудочника

Премьера: 30.11.2023

Режиссер: Эрлингур Тороддсен

Актеры: Джулиан Сэндз, Шарлотта Хоуп, Кейт Николс, Оливер Савелл, Алексис Родни, Филипп Кристофер, Пиппа Уинслоу, Ива О'Флэнаган, Саломе Чандлер, Боян Анев

Жанр: Ужасы

Древняя легенда о Пегом Дудочнике пугала людей на протяжении веков. Но что, если не все в ней вымысел, а мистический странник в пестром костюме, который безжалостно обрекал целые поселения на смерть, существует? Мэл далека от древних историй: она обычный музыкант в современном мире и старается лишь обеспечить свою дочь. Однажды ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс, но таким даром легендарный Гамельнский крысолов делиться не станет. Теперь древнее зло опять появится в этом мире, чтобы написать новую кровавую историю.