Привет, пап

Премьера: 07.12.2023

Режиссер: Шурюв

Актеры: Мрунал Такур, Шрути Хасан, Нани, Ангад Беди, Джаярам, Киара Кханна, Хемаят Рахман

Жанр: Мелодрама

Продолжительноcть: 153 минуты

Жизнь любящего отца и его шестилетней дочери круто меняется, когда женщина, которую он любит, выходит замуж за кого-то другого.