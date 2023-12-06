Привет, пап
Премьера:
07.12.2023
Режиссер:
Шурюв
Актеры:
Мрунал Такур, Шрути Хасан, Нани, Ангад Беди, Джаярам, Киара Кханна, Хемаят Рахман
Жанр:
Мелодрама
Продолжительноcть:
153 минуты
Жизнь любящего отца и его шестилетней дочери круто меняется, когда женщина, которую он любит, выходит замуж за кого-то другого.
Сегодня
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, суббота
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
9 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
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