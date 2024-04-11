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Отражение тьмы

Отражение тьмы

Премьера:
11.04.2024
 
Режиссер:
Серик Бейсеу
  
Актеры:
Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Полина Давыдова, Антон Риваль, Паулина Врублевска, Пьер Бурель, Нино Нинидзе, Артур Бесчастный, Ксения Пикалова
  
Жанр:
Триллер, Ужасы, Эротика
  
Продолжительноcть:
90 минут
  

Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в таинственном тренинге-ретрите, обещающем укрепить их взаимоотношения. Однако на острове герои сталкиваются с древним демоном — Суккубом. Этот монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять свои самые худшие качества и совершать ужасные поступки. Главная героиня приехала на ретрит с тайной целью разыскать свою сестру, пропавшую на этом острове. Противостояние с Суккубом станет для нее не только схваткой за выживание, но и испытанием на прочность ее убеждений и моральных ориентиров.

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