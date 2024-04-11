Отражение тьмы
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Серик Бейсеу
Актеры:
Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Полина Давыдова, Антон Риваль, Паулина Врублевска, Пьер Бурель, Нино Нинидзе, Артур Бесчастный, Ксения Пикалова
Жанр:
Триллер, Ужасы, Эротика
Продолжительноcть:
90 минут
Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в таинственном тренинге-ретрите, обещающем укрепить их взаимоотношения. Однако на острове герои сталкиваются с древним демоном — Суккубом. Этот монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять свои самые худшие качества и совершать ужасные поступки. Главная героиня приехала на ретрит с тайной целью разыскать свою сестру, пропавшую на этом острове. Противостояние с Суккубом станет для нее не только схваткой за выживание, но и испытанием на прочность ее убеждений и моральных ориентиров.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 апреля, пятница
|
18:40
|Люксор Тула
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, суббота
|
18:40
|Люксор Тула
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, воскресенье
|
18:40
|Люксор Тула
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, вторник
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 апреля, среда
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 апреля, четверг
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
12 апреля, пятница
|Люксор Тула
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
13 апреля, суббота
|Люксор Тула
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
14 апреля, воскресенье
|Люксор Тула
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
16 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
17 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
18 апреля, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
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