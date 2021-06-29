Оборотни внутри
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 01.07.2021
Режиссер:
Джош Рубен
Актеры:
Сэм Ричардсон, Милана Вайнтруб, Джордж Бейзил, Сара Бёрнс, Майкл Чернус, Кэти Куртин, Уэйн Дювалл, Харви Гильен, Ребекка Хендерсон, Шайен Джексон
Жанр:
ужасы, комедия
Продолжительноcть:
97 мин
Хорошие соседи становятся чудовищными… В буквальном смысле! Кто-то из жителей провинциального городка ? оборотень! И округу потрясают не только выходки местных чудаков и битвы на поле ЖКХ, но и настоящие жуткие убийства! Снежная буря, которая баррикадирует жителей в местной гостинице, дарит им последний шанс вывести кровожадное чудовище на чистую воду.
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|Алмаз Синема
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|Алмаз Синема
|21:55
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:35
19:20
21:55
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:35
19:20
21:55
3 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
15:35
19:20
21:55
4 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:35
19:20
21:55
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