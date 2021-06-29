Оборотни внутри

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 01.07.2021

Режиссер: Джош Рубен

Актеры: Сэм Ричардсон, Милана Вайнтруб, Джордж Бейзил, Сара Бёрнс, Майкл Чернус, Кэти Куртин, Уэйн Дювалл, Харви Гильен, Ребекка Хендерсон, Шайен Джексон

Жанр: ужасы, комедия

Продолжительноcть: 97 мин

Хорошие соседи становятся чудовищными… В буквальном смысле! Кто-то из жителей провинциального городка ? оборотень! И округу потрясают не только выходки местных чудаков и битвы на поле ЖКХ, но и настоящие жуткие убийства! Снежная буря, которая баррикадирует жителей в местной гостинице, дарит им последний шанс вывести кровожадное чудовище на чистую воду.