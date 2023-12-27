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Новая игрушка

Новая игрушка

Премьера:
22.12.2022
 
Режиссер:
Джеймс Ют
  
Актеры:
Жамель Деббуз, Даниель Отей, Симон Фалю, Алиса Белаиди, Анна Червинка, Атон, Лоран Сен-Жерар, Салим Киссари, Лусия Санчес, Дорилия Кальмель, Редуан Аржан, Жиль Коэн
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  
Рейтинг:
6.80
 
 

Новая версия легендарной «Игрушки». Когда ты сын влиятельного отца, тебе позволено многое. 11-летний Александр привык, что любой его каприз исполняется. Тем труднее ему дается выбор подарка ко дню рождения. Из всех игрушек торгового центра он выбирает задремавшего ночного сторожа Сами. Тот соглашается провести несколько дней в доме у мальчика, боясь увольнения. Однако Сами неожиданно быстро осваивается с новой ролью. И если поначалу Александр кажется ему холодным и избалованным, то позже он замечает, что мальчик просто очень одинок и нуждается в близком человеке рядом.

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