Мульт в кино. Выпуск №168. Идем на пикник
Премьера:
20.04.2024
Режиссер:
Ольга Алферова, Никита Чернов, Алексей Миронов
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
51 минута
Весна в самом разгаре, солнышко пригревает, почки распускаются, а Росинка, Умыч и Непоседус собрались на природу, чтобы устроить пикник. Только ребята решили хорошенько повеселиться, как на Непоседуса напала змея! Вместе с нашими ведущими мы узнаем, как справиться с диким пресмыкающимся, споем веселую дорожную песню, разучим классные игры, в которые можно играть на природе, отгадаем пять новых загадок про весну и узнаем много полезных советов для «выживания в дикой природе». А еще в этом выпуске мы покажем целых четыре новых мультфильма.
Сегодня
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
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