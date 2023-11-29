Мульт в кино. Выпуск №163. 2024 повода улыбнуться
Премьера:
02.12.2023
Режиссер:
Алексей Миронов, Александра Карпунина, Елизавета Рябич, Элина Волгина, Антон Худяков, Елизавета Елькина
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
44 минуты
В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки построят пряничный домик и споют одну из своих милых песен, Тима и Тома захотят выиграть в конкурсе на лучший снежный городок, в ДиноСити станцуют трендовый динотанец, а «Сказочный патруль» узнают секрет ларца с Волшебным лунным камнем.
23 ноября - 6 декабря
7 - 13 декабря
12 ноября - 6 декабря
6 декабря, среда 00:00
4 октября - 6 декабря
2 декабря, суббота 00:00