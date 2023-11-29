Мульт в кино. Выпуск №163. 2024 повода улыбнуться

Премьера: 02.12.2023

Режиссер: Алексей Миронов, Александра Карпунина, Елизавета Рябич, Элина Волгина, Антон Худяков, Елизавета Елькина

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 44 минуты

В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки построят пряничный домик и споют одну из своих милых песен, Тима и Тома захотят выиграть в конкурсе на лучший снежный городок, в ДиноСити станцуют трендовый динотанец, а «Сказочный патруль» узнают секрет ларца с Волшебным лунным камнем.