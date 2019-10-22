Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 26.10.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: детский, мультфильм, семейный, короткометражный

Продолжительноcть: 49 мин

В новом выпуске ми-ми-мишки будут готовиться к зиме, а Лео и Тиг спасут маленького тюленя. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Дракоша Тоша» и «Йоко». «МУЛЬТ в кино. Выпуск 105. Зима близко!» — в кинотеатрах с 26 октября!