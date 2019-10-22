МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 26.10.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
детский, мультфильм, семейный, короткометражный
Продолжительноcть:
49 мин
В новом выпуске ми-ми-мишки будут готовиться к зиме, а Лео и Тиг спасут маленького тюленя. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Дракоша Тоша» и «Йоко». «МУЛЬТ в кино. Выпуск 105. Зима близко!» — в кинотеатрах с 26 октября!
Сегодня
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 300 ₽