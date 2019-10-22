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МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 26.10.2019
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
детский, мультфильм, семейный, короткометражный
  
Продолжительноcть:
49 мин
  

В новом выпуске ми-ми-мишки будут готовиться к зиме, а Лео и Тиг спасут маленького тюленя. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Дракоша Тоша» и «Йоко». «МУЛЬТ в кино. Выпуск 105. Зима близко!» — в кинотеатрах с 26 октября!

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Касса
Антон Макаров
Купить билет
26 октября, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Rusquartet и Яков Соловьев
Купить билет
6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
Noize MC
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31 октября, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Осенний марафон
Купить билет
2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
7Б
Купить билет
1 ноября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Лекция Станислава Дробышевского «Происхождение человека»
Купить билет
17 ноября, воскресенье 15:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
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