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«Дискредитация героев»: на маркетплейсах стали массово продавать муляжи наград участников СВО
Скрин из маркеплейсов.

«Дискредитация героев»: на маркетплейсах стали массово продавать муляжи наград участников СВО

Кто их покупает и зачем? Myslo поговорил с тульским ветераном СВО Максимом Чичкиным.

На популярных российских маркетплейсах начали появляться предложения о продаже муляжей государственных наград и медалей. Это копии орденов, медалей и других знаков отличия, которые внешне практически неотличимы от оригиналов.

Так, например, полную копию медали «Участнику специальной военной операции», которую Минобороны России учредило в августе 2022 года, на Ozon и Wildberries можно купить в среднем за 700-900 рублей.

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На продажу наград обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

— Это ли не есть самая настоящая дискредитация армии? Наши бойцы сражаются на фронте, рискуя жизнью, а на площадках продаются какие-то липовые медали и ордена.

Как отмечают эксперты, продаваемые изделия изготовлены с высокой точностью, включая детали гравировки и цвета. Некоторые из предложенных товаров даже сопровождались документами, имитирующими официальные удостоверения к наградам. Помимо ведомственных наград, на маркетплейсах можно купить медали «За отвагу» и «За боевые отличия», а также «Георгиевский крест».

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Депутат Госдумы Амир Хамитов считает, что циничные попытки заработать на чьих-то подвигах необходимо пресекать.

Об отношении к новому веянию Myslo спросил тульского ветерана СВО Максима Чичкина.

— К каждой медали идет удостоверение. Это уже подделка документов. Ведь еще продавцы по факту дискредитируют героев и систему наград. Что такое награда? Это символ патриотизма, мужества, отваги. Люди на войне кровью их зарабатывают. Конечно, такие факты должны осуждаться в обществе, чтобы даже мысли не было, что можно взять и незаслуженно награду на себя надеть.

Люди начитаются новостей про липовые награды, а потом будут думать о героях как о мошенниках. За каждой настоящей наградой стоит история! 

В России уголовно наказуемым (ст. 324 УК России) является приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР, закрепленных в Указе Президента России «О мерах по совершенствованию наградной системы Российской Федерации».

В то же время ответственность за продажу ведомственных и региональных наград, а также муляжей всех отличительных знаков законом не предусмотрена. При утере награды военные, как правило, повторно оформляют выписку из приказа о награждении и получают новое удостоверение к медали. 

— Эту медаль не просто так получают, а на основании приказа, — отметил Максим Чичкин. — Соответственно, в воинской части, у которой есть номер и масса других формальных признаков, можно запросить дубликат удостоверения к медали и дубликат самой награды. На моей практике были добровольческие формирования типа «БАРСов». У них была практика использования собственных медалей. Но такие медали не проходят по Министерству обороны. Они, конечно, имеют силу, но больше среди локальных группировок, которые понимают, о чем речь. 

Тем временем Генпрокуратура уже инициировала проверку по факту продажи фальшивых медалей участников СВО. Ведомство попросили оценить не только моральную сторону подобных продаж. Такие псевдомедали могут использовать «ряженые» ветераны боевых действий. В письме руководитель ФПБК Виталий Бородин отметил, что «никто не имеет морального права надевать те награды, которых он не достоин». 

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Автор:
сегодня, в 14:00 +1
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