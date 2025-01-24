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МолоТняк-2025

МолоТняк-2025

15 и 16 февраля в молодежном центре «Родина» пройдут отборочные концерты фестиваля «МолоТняк-2025».

Большое музыкальное жюри оценит профессионализм, артистизм и оригинальность молодых музыкантов и выберет сильнейших. Голосование зрителей определит «Приз зрительских симпатий».
 
Правила фестиваля:

  • Группа из Тулы или Тульской области;
  • Участники группы — не старше 30 лет;
  • Только собственный материал с программой не менее трех песен;
  • Отсутствие ненормативной лексики во время выступления.

 
Вход бесплатный по регистрации.

Где и когда?
Родина, молодежный центр
Тула , пр. Ленина, 20
15 февраля 2025, суббота
16:00
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16 февраля 2025, воскресенье
16:00
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