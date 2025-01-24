15 и 16 февраля в молодежном центре «Родина» пройдут отборочные концерты фестиваля «МолоТняк-2025».



Большое музыкальное жюри оценит профессионализм, артистизм и оригинальность молодых музыкантов и выберет сильнейших. Голосование зрителей определит «Приз зрительских симпатий».



Правила фестиваля:

Группа из Тулы или Тульской области;

Участники группы — не старше 30 лет;

Только собственный материал с программой не менее трех песен;

Отсутствие ненормативной лексики во время выступления.



Вход бесплатный по регистрации.