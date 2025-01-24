МолоТняк-2025
15 и 16 февраля в молодежном центре «Родина» пройдут отборочные концерты фестиваля «МолоТняк-2025».
Большое музыкальное жюри оценит профессионализм, артистизм и оригинальность молодых музыкантов и выберет сильнейших. Голосование зрителей определит «Приз зрительских симпатий».
Правила фестиваля:
- Группа из Тулы или Тульской области;
- Участники группы — не старше 30 лет;
- Только собственный материал с программой не менее трех песен;
- Отсутствие ненормативной лексики во время выступления.
Вход бесплатный по регистрации.
Где и когда?
Тула , пр. Ленина, 20
15 февраля 2025, суббота
16:00
16 февраля 2025, воскресенье
16:00
13 - 19 февраля
17 февраля, понедельник 00:00
29 января - 19 февраля
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