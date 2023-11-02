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Катя-Катя

Катя-Катя

Премьера:
02.11.2023
 
Режиссер:
Анна Чернакова
  
Актеры:
Янина Загорская, Оливия Козлова, Светлана Харитонова, Наталья Акимова, Марфа Иванова, Антонина Большакова, Сергей Гришин, Юрий Павлов, Николай Наркевич, Надежда Бадакова
  
Жанр:
Фантастика, Мелодрама
  
Продолжительноcть:
99 минут
  

Весна 1942 года. Московская школьница Катя переписывается с незнакомым ей курсантом военно-морского училища Костей. При отправке на фронт его эшелон должен проехать через Москву, и у них есть шанс встретиться… Наши дни. Москвичка Катя, талантливая скрипачка и оторва, сама того не осознавая, начинает идти по следам истории Кати и Кости, ее сверстников из военных лет. Сможет ли она закончить историю удивительной подростковой любви, начавшуюся много лет назад?

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