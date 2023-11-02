Премьера: 02.11.2023

Режиссер: Анна Чернакова

Актеры: Янина Загорская, Оливия Козлова, Светлана Харитонова, Наталья Акимова, Марфа Иванова, Антонина Большакова, Сергей Гришин, Юрий Павлов, Николай Наркевич, Надежда Бадакова

Жанр: Фантастика, Мелодрама

Продолжительноcть: 99 минут

Весна 1942 года. Московская школьница Катя переписывается с незнакомым ей курсантом военно-морского училища Костей. При отправке на фронт его эшелон должен проехать через Москву, и у них есть шанс встретиться… Наши дни. Москвичка Катя, талантливая скрипачка и оторва, сама того не осознавая, начинает идти по следам истории Кати и Кости, ее сверстников из военных лет. Сможет ли она закончить историю удивительной подростковой любви, начавшуюся много лет назад?