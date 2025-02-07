Спектакль с Гошей Куценко и Валенкобол-2025: выходные в Туле

А еще квартирник в «Октаве» и стендап — в нашем обзоре выходных.

Когда: 7 февраля , пятница, 19.00. Где: Городской концертный зал.

7 февраля в Городском концертном зале популярный автор Александр Цыпкин и известный актер Гоша Куценко прочтут рассказы из нового шестого сборника автора «Гуднайт, Америка, О». Валенкобол-2025 Когда: 8 февраля, суббота, 11.00. Где: Малое поле академии ПФК «Арсенал».

8 февраля в Туле на малом поле академии ПФК «Арсенал» пройдет ежегодный турнир по футболу в валенках. Runa Project Когда: 9 февраля, воскресенье, 19.00. Где: Кафе «Волна».

Стоимость: от 400 рублей.



9 февраля в рамках квартирника в кафе «Волна» на «Октаве» выступит кибер-фолк-группа Runa Project. Открытый микрофон Когда: 7 февраля, пятница, 20.00. Где: Кафе «Суп с котом».

Стоимость: от 150 руб.

7 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон». Rock Cat`s Band Когда: 8 февраля, суббота, 19.30. Где: Авторский музыкальный бар «Градов music bar».

8 февраля в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит кавер-группа Rock Cat`s Band. Чемпионат ЦФО по регби на снегу среди мужских команд Когда: 8 февраля, суббота, 13.30. Где: СК «Металлург».

8 февраля на базе СК «Металлург» состоится чемпионат ЦФО по регби на снегу среди мужских команд. Пиковая дама Когда: 9 февраля, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр .





9 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

а что в кино? Холоп. Великолепный век

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.