Спектакль с Гошей Куценко и Валенкобол-2025: выходные в Туле

Беспринцыпные чтения
Где: Городской концертный зал.
7 февраля в Городском концертном зале популярный автор Александр Цыпкин и известный актер Гоша Куценко прочтут рассказы из нового шестого сборника автора «Гуднайт, Америка, О».
Валенкобол-2025
Где: Малое поле академии ПФК «Арсенал».
8 февраля в Туле на малом поле академии ПФК «Арсенал» пройдет ежегодный турнир по футболу в валенках.
Runa Project
Где: Кафе «Волна».
Стоимость: от 400 рублей.
9 февраля в рамках квартирника в кафе «Волна» на «Октаве» выступит кибер-фолк-группа Runa Project.
Открытый микрофон
Где: Кафе «Суп с котом».
Стоимость: от 150 руб.
7 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Rock Cat`s Band
Где: Авторский музыкальный бар «Градов music bar».
8 февраля в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит кавер-группа Rock Cat`s Band.
Чемпионат ЦФО по регби на снегу среди мужских команд
Где: СК «Металлург».
8 февраля на базе СК «Металлург» состоится чемпионат ЦФО по регби на снегу среди мужских команд.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
9 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.