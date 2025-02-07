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Спектакль с Гошей Куценко и Валенкобол-2025: выходные в Туле

Спектакль с Гошей Куценко и Валенкобол-2025: выходные в Туле

А еще квартирник в «Октаве» и стендап — в нашем обзоре выходных.

Беспринцыпные чтения

Когда: 7 февраля, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Беспринцыпные чтения

7 февраля в Городском концертном зале популярный автор Александр Цыпкин и известный актер Гоша Куценко прочтут рассказы из нового шестого сборника автора «Гуднайт, Америка, О».

 

Валенкобол-2025

Когда: 8 февраля, суббота, 11.00.

Где: Малое поле академии ПФК «Арсенал».

Валенкобол-2025

8 февраля в Туле на малом поле академии ПФК «Арсенал» пройдет ежегодный турнир по футболу в валенках.

 

Runa Project

Когда: 9 февраля, воскресенье, 19.00.

Где: Кафе «Волна».
Стоимость: от 400 рублей.

Runa Project

9 февраля в рамках квартирника в кафе «Волна» на «Октаве» выступит кибер-фолк-группа Runa Project.

 

Открытый микрофон

Когда: 7 февраля, пятница, 20.00.

Где: Кафе «Суп с котом».
Стоимость: от 150 руб.

Открытый микрофон

7 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

Rock Cat`s Band

Когда: 8 февраля, суббота, 19.30.

Где: Авторский музыкальный бар «Градов music bar».

Rock Cat`s Band

8 февраля в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит кавер-группа Rock Cat`s Band.

 

Чемпионат ЦФО по регби на снегу среди мужских команд

Когда: 8 февраля, суббота, 13.30.

Где: СК «Металлург».

Чемпионат ЦФО по регби на снегу среди мужских команд

8 февраля на базе СК «Металлург» состоится чемпионат ЦФО по регби на снегу среди мужских команд. 

 

Пиковая дама

Когда: 9 февраля, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Пиковая дама

9 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

 

а что в кино?

Холоп. Великолепный век

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

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Автор:
сегодня, в 12:33 0
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