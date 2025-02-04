«Бывший преследует, а полиция советует договориться»: как остановить сталкинг и домашнее насилие?

Главный режиссер происходящего — бывший муж, который преследует ее. Заявляет, что не оставит в покое, пока Ирина не отдаст ему половину дома.
— Это «урожай» только прошлого года, — говорит Ирина Сахарова, указывая на гору личинок от замков на столе у входной двери. — Бывший муж в начале и в конце рабочей недели перелезает через забор, вставляет в замки гвозди со срезанной шляпкой, чтобы их невозможно было достать, или шпильки, заливает клей. Открывает газ, обрывает электрические провода, пишет на заборе оскорбления… Помимо этого, еще и на улице подстерегает, бьет, пытается украсть сумку с ключами…
Он не пытается решить вопрос мирным, законным путем! Не желает решать спорные вопросы через суд, а предпочитает сталкерить и издеваться надо мной! Я уже не знаю, что делать. У меня опускаются руки: даже в собственном доме не могу себя чувствовать в безопасности!
Ему все равно, что его действия фиксируют камеры видеонаблюдения. Он не боится и уверен, что ему ничего не будет!
А думать таким образом у мужчины основания есть:
из 30 написанных на него заявлений полиция лишь дважды заводила уголовное дело.
Одно за незаконное проникновение в дом, второе — за избиение сына Ирины. Дважды мужчина отделался штрафами, а сын три недели провел в больнице с сотрясением мозга и переломом носа.
— Хватает за волосы, если ему не нравится мой ответ, даже несмотря на то, что камера все фиксирует. Он не боится. Разбаловался из-за того, что к нему не применяют особых мер. Полиция разводит руками, советует договориться, завести собаку… Но он же и собаку отравит. А договориться с ним просто невозможно!
Бывший муж, кстати, в ответ тоже пишет заявления. На их основании Ирина также получила штраф: она признана виновной и заплатила 5000 рублей за то, что ударила его сковородой, когда тот в очередной раз пытался пробраться в дом. И на сына он подавал заявление, но суд признал действия в рамках конфликта самообороной и не нашел состава преступления.
…Супруги развелись еще в 1999 году, прожив в официальном браке 16 лет. Потом продолжили сосуществовать под одной крышей, воспитывая детей. Через некоторое время он уехал в Подмосковье и долго не показывался, а потом вернулся и стал атаковать бывшую жену.
— После развода он не получал свидетельство о расторжении брака, а для оформления ипотеки и заключения различных договоров, если нужно было, использовал мой документ. В 2018 году он решил, что ему будет более выгодно иметь статус женатого, и каким-то образом умудрился поставить штамп в паспорте. У нас роспись была 29 октября, а свадьба — 7 ноября 1983 года. Он, видимо, забыл и продиктовал вторую дату, а год почему-то 1984-й. Штамп он потом демонстрировал полицейским, когда забирался ко мне в дом: мол, я ее муж и имею право тут находиться. Потом пытался в суде оспорить факт развода: якобы он не знал о разводе, потому что я ему в чай подсыпала какие-то вещества, он становился невменяемым и подписывал все, что я ему говорила. Конечно же, он не смог оспорить развод. Через некоторое время страница со штампом у него из паспорта пропала, и он написал на сына заявление, что якобы во время судебного заседания тот вырвал ее у него. Ну как это могло произойти в суде? Он просто выдумывает все на ходу!
В прошлом году в суде он пытался признать недействительным договор передачи прав на дом от 2010 года. Он тогда обанкротился, а я закрыла его долги, за это он переписал на меня дом, на который сейчас и претендует. Еще пытался в прошлом году доказать суду, что был недееспособен в тот момент. Суд он проиграл.
Многие из тех, кто его знает, удивляются — говорят, у его не в порядке с головой. Другие называют его застрявшим в 90-х: ведь то, что он делает, это чисто бандитские методы! В рамках одного судебного разбирательства он недавно проходил психиатрическую экспертизу в центре психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского. Оказался здоровым, но эксперты пишут, что он «склонен к дезорганизации деятельности с раздражительностью и легкостью актуализации внешне обвиняющих реакций».
Сейчас он, вероятно, готовится к апелляции, потому что отказывается признавать это заключение. А параллельно не оставляет попыток проникнуть в дом. Человек он небедный: у него есть несколько квартир, большой магазин, не менее шести автомобилей. Но ему нужен именно этот дом! Сын предлагал ему его магазин обмять на этот дом — не соглашается. Ему все мало.
По словам Ирины, именно несовершенство законодательства
приводит к тому, что обезопаситься от таких людей нет никакой возможности.
— Полицейские приезжают ко мне каждую неделю, фиксируют все его выходки, но разводят руками. В большинстве случаев в его действиях не находят состава преступления и выносят отказной. Больших усилий стоило, чтобы на него все же возбудили уголовное дело за то, что он в прошлом году 9 февраля избил меня. Помогла жалоба в прокуратуру. Спустя год на 10 февраля у нас назначено первое заседание в суде. Но что ему за это грозит? Какие-нибудь исправительные работы и штраф?
Закона о запрете приближаться к жертве тоже нет. Если бы такой приняли, я хотя бы в доме могла чувствовать себя в безопасности. А сейчас получается, что любой человек может зайти на придомовый участок, что угодно сделать, и ему за это ничего не будет. Моего бывшего мужа сложно наказать, если он проникает на территорию. А вот если в дом, то это уже статья. Он даже высказывал угрозы, что задушит меня, но дом мне не отдаст! У меня на этой почве уже невроз. Как мне быть в такой ситуации?
Денис Яремченко, юрист ООО «Слобода»:
Денис Яремченко
— Действующее законодательство РФ не предусматривает уголовную ответственность за сталкинг в качестве самостоятельного состава преступления. Однако УК РФ предусмотрена ответственность за преступления, совокупность которых можно рассматривать как «преследование человека другим человеком».
Ст. 22 Конституции РФ закреплено право каждого на свободу и личную неприкосновенность. Преследование человека имеет своей целью покушение именно на конституционное право гражданина.
В УК РФ наличествует ряд составов преступлений против жизни, здоровья, свободы и чести, общественной нравственности, каждое из которых можно рассматривать как один из элементов сталкинга. Эти преступления всегда направлены на психологическое воздействие на жертву, как правило, без применения силовых методов.
УК РФ предусматривает уголовную ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Для квалификации преступления необходимо доказать умысел лица, направленный на восприятие потерпевшим реальности угрозы, когда имеются объективные основания опасаться ее осуществления. При этом угроза убийством может быть выражена в любой форме. Отсутствие словесных угроз не исключает уголовной ответственности.
Также УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица. При этом незаконное проникновение в жилище может иметь место и без вхождения в него, но с применением технических или иных средств, когда такие средства используются в целях нарушения неприкосновенности жилища.
Уголовная ответственность может наступить также за нарушение неприкосновенности частной жизни, т. е. незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну. Данный состав преступления наиболее характерен для действий, приравненных к сталкингу, поскольку преследование в любом случае предполагает воздействие на потерпевшего путем сбора о нем информации либо желания к такому сбору, сопровождающихся нескрываемой слежкой.
Приведенный перечень не является исчерпывающим. Если виновный, совершая преследование в какой бы то ни было форме, совершит деяния, содержащие признаки другого преступления, то он должен нести уголовную ответственность по соответствующим статьям УК РФ.