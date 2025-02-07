Кто научит быть с внуком на «ты»?

На этот вопрос находят ответ участники одноименного курса для пенсионеров. Myslo выяснил, как проходят занятия, о чем на них рассказывают и как туда записаться.

«Дед, да ты не понимаешь — ты уже старый», — говорят внуки Юрию Васильевичу. Услышать такую фразу в почтенном возрасте не самое приятное. Однако пенсионер решил не обижаться, а разобраться в проблеме. Поэтому записался на курсы «С внуком на „ты“», которые уже не первый год проводятся в регионе в рамках проекта «Тульское долголетие».

— У меня четыре внука: три парня и девчушка. Старшей 19 лет, — рассказывает Юрий Васильевич. — Домашние считают, что дед я строгий, пунктуальный и не очень терпеливый. Мне-то хотелось бы, чтобы ребята были дружнее, заботливее, внимательнее друг к другу, но возраст у них разный, и объединить их не удается. Часто на мои претензии они отвечают, что я не понимаю и что я старый. Поэтому хорошим дедом я себя не очень считаю — не всегда получается понимать внуков…

На занятие вместе с Юрием Васильевичем пришли учиться более десятка женщин пенсионного возраста. Кто-то считает себя очень хорошей бабушкой, а кто-то тоже сомневается — со старшими внуками вроде удавалось общение, а с младшими ощущаются трудности. Но так или иначе, они все пришли, чтобы стать еще лучше и найти ответы на свои вопросы.

Есть среди участников и те, кто уже не в первый раз приходит на эти курсы. Среди них — председатель правления Привокзального отделения «Союза пенсионеров» Наталья Остропович. Она была в числе первых учеников, которые прошли обучение в 2022 году. Старшей ее внучке тогда было 9 лет, а младший должен был вскоре появиться на свет.

— У меня с внучкой были всегда необыкновенные отношения. Когда у нее началась школа, то говорили, что вместе пошли в первый класс. Я ей всегда говорю: «Не я тебя учу, а ты меня», потому что у нас раньше была другая система обучения, да и что-то я могла уже и подзабыть. В общем, нам нравилось вместе учить уроки. Для внучки у меня всегда была душа нараспашку — ни в чем ей не отказывала. Но получив знания здесь, я стала себя иногда немного «тормозить» — задумываться, а надо ли во всем потакать и соглашаться?

На самом деле, перестроиться и научиться говорить «нет» очень сложно. Особенно решиться это сделать в первый раз. Причем первым делом нужно сказать «нет» себе, а потом уже внукам.

Сначала ты себя перестраиваешь, а потом начинаешь меняться в общении с внуками. Сейчас внучке 12 лет, она уже подросток. Если раньше я могла на нее поругаться, то теперь нет. До этого было: «Ты меня слушай», сейчас же — «Я тебя слушаю, твои предположения, решения, как ты думаешь о том или об этом…» После того как она высказалась, спрашиваю, можно ли сказать свое мнение. Она всегда не против. А затем предлагаю ей самой сделать выбор, как поступить: «По-твоему, по-моему или что-то среднее?» Я своих детей так же воспитывала, давала им возможность быть самостоятельными, но при этом они знали: если что-то у них не получается, я всегда поддер­жу и помогу.

Сейчас внучка становится старше, у нее появляются соб­ственные интересы, друзья — это хорошо. Но мне не хватает общения с ней. Как отпустить ее на расстояние и в то же время остаться вместе? С этим вопросом в том числе я и пришла еще раз на курсы. Кроме этого, меня интересуют особенности кризиса трехлетнего возраста. Как раз столько сейчас моему младшему внуку.

Все вопросы, которые волнуют участ­ников курса, собираются на первом занятии. Именно они и становятся основой для последующих встреч.

Благодаря такому подходу участники не слушают просто сухую выжимку теории из учебников по детской психологии, а имеют возможность получить именно те знания, которые им необходимы, проработать проблемные моменты. Бабушки и дедушки обсуждают ситуации и случаи, делятся сложностями и совместно с психологом, который ведет занятия, находят оптимальный путь выхода из каждой ситуации.

Инесса Сулина — Чтобы жить долго и счастливо, нужно не сидеть на месте, а двигаться, заниматься творчеством, следить за своим здоровьем, общаться с внуками, — говорит директор регионального центра «Развитие» Инесса Сулина. — Я тоже бабушка, часто провожу с внучкой время, гуляю. Несколько лет назад, наблюдая за другими бабушками на детских площадках, я пришла к пониманию, что у многих есть сложности в общении с внуками и есть необходимость помочь старшему поколению разобраться в возрастной психологии. Наши психологи нашли способ и разработали обучающую программу — она тульская, эксклюзивная. Курсы начали проводиться в 2022 году по всей Тульской области.

Теперь с помощью несложных занятий бабушки и дедушки могут понять, как общаться со своими детьми и внуками, быть с ними на одной «волне», а также как справляться с трудными ситуациями в семье.

Психологи центра «Развитие» помогают разобраться в сложных взаимоотношениях и найти оптимальный вариант взаимодействия.

Курсы бесплатные, длятся месяц и состоят из четырех занятий по три часа.

— Как и когда делать замечания внукам? Должна ли бабушка иметь личную жизнь или непременно нужно все время посвящать внукам? Как найти баланс между личной жизнью и быть при этом заботливой бабушкой? За дверями квартиры и двора есть жизнь. Активная жизнь! И наши бабушки и дедушки имеют возможность участвовать в ней. Образовательный курс «С внуком на „ты“» позволит ответить вам на волнующие вопросы и вернуть гармонию и счастье в семью, — добавила Инесса Сулина.

На сайте «Тульское долголетие» много полезной информации для людей пенсионного возраста: новостная лента, различные активно­сти, занятия, курсы и даже возможность профессионального переобучения и повышения квалификации для тех, кто еще хочет продолжать трудиться. Там же можно больше узнать о курсе «С внуком на „ты“».

Кстати, занятия проводятся не только в Туле. Для пенсионеров, живущих на сельских территориях, тоже организуются курсы — психологи приезжают в населенный пункт и проводят занятия. Для желающих был проведен курс в селе Зайцево. Сейчас готовится старт занятий в Рассвете.

Чтобы начать обучение, нужно всего лишь записаться на курсы на сайте dolgoletie71.ru или оставить заявку по телефону 8 (4872) 42-50-38.

Каждый новый курс стартует после набора группы.