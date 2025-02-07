Кто научит быть с внуком на «ты»?

«Дед, да ты не понимаешь — ты уже старый», — говорят внуки Юрию Васильевичу. Услышать такую фразу в почтенном возрасте не самое приятное. Однако пенсионер решил не обижаться, а разобраться в проблеме. Поэтому записался на курсы «С внуком на „ты“», которые уже не первый год проводятся в регионе в рамках проекта «Тульское долголетие».
— У меня четыре внука: три парня и девчушка. Старшей 19 лет, — рассказывает Юрий Васильевич. — Домашние считают, что дед я строгий, пунктуальный и не очень терпеливый. Мне-то хотелось бы, чтобы ребята были дружнее, заботливее, внимательнее друг к другу, но возраст у них разный, и объединить их не удается. Часто на мои претензии они отвечают, что я не понимаю и что я старый. Поэтому хорошим дедом я себя не очень считаю — не всегда получается понимать внуков…
На занятие вместе с Юрием Васильевичем пришли учиться более десятка женщин пенсионного возраста. Кто-то считает себя очень хорошей бабушкой, а кто-то тоже сомневается — со старшими внуками вроде удавалось общение, а с младшими ощущаются трудности. Но так или иначе, они все пришли, чтобы стать еще лучше и найти ответы на свои вопросы.
Есть среди участников и те, кто уже не в первый раз приходит на эти курсы. Среди них — председатель правления Привокзального отделения «Союза пенсионеров» Наталья Остропович. Она была в числе первых учеников, которые прошли обучение в 2022 году. Старшей ее внучке тогда было 9 лет, а младший должен был вскоре появиться на свет.
— У меня с внучкой были всегда необыкновенные отношения. Когда у нее началась школа, то говорили, что вместе пошли в первый класс. Я ей всегда говорю: «Не я тебя учу, а ты меня», потому что у нас раньше была другая система обучения, да и что-то я могла уже и подзабыть. В общем, нам нравилось вместе учить уроки. Для внучки у меня всегда была душа нараспашку — ни в чем ей не отказывала. Но получив знания здесь, я стала себя иногда немного «тормозить» — задумываться, а надо ли во всем потакать и соглашаться?
На самом деле, перестроиться и научиться говорить «нет» очень сложно. Особенно решиться это сделать в первый раз. Причем первым делом нужно сказать «нет» себе, а потом уже внукам.
Сначала ты себя перестраиваешь, а потом начинаешь меняться в общении с внуками. Сейчас внучке 12 лет, она уже подросток. Если раньше я могла на нее поругаться, то теперь нет. До этого было: «Ты меня слушай», сейчас же — «Я тебя слушаю, твои предположения, решения, как ты думаешь о том или об этом…» После того как она высказалась, спрашиваю, можно ли сказать свое мнение. Она всегда не против. А затем предлагаю ей самой сделать выбор, как поступить: «По-твоему, по-моему или что-то среднее?» Я своих детей так же воспитывала, давала им возможность быть самостоятельными, но при этом они знали: если что-то у них не получается, я всегда поддержу и помогу.
Сейчас внучка становится старше, у нее появляются собственные интересы, друзья — это хорошо. Но мне не хватает общения с ней. Как отпустить ее на расстояние и в то же время остаться вместе? С этим вопросом в том числе я и пришла еще раз на курсы. Кроме этого, меня интересуют особенности кризиса трехлетнего возраста. Как раз столько сейчас моему младшему внуку.
Все вопросы, которые волнуют участников курса, собираются на первом занятии. Именно они и становятся основой для последующих встреч.
Благодаря такому подходу участники не слушают просто сухую выжимку теории из учебников по детской психологии, а имеют возможность получить именно те знания, которые им необходимы, проработать проблемные моменты. Бабушки и дедушки обсуждают ситуации и случаи, делятся сложностями и совместно с психологом, который ведет занятия, находят оптимальный путь выхода из каждой ситуации.
Инесса Сулина
— Чтобы жить долго и счастливо, нужно не сидеть на месте, а двигаться, заниматься творчеством, следить за своим здоровьем, общаться с внуками, — говорит директор регионального центра «Развитие» Инесса Сулина. — Я тоже бабушка, часто провожу с внучкой время, гуляю. Несколько лет назад, наблюдая за другими бабушками на детских площадках, я пришла к пониманию, что у многих есть сложности в общении с внуками и есть необходимость помочь старшему поколению разобраться в возрастной психологии. Наши психологи нашли способ и разработали обучающую программу — она тульская, эксклюзивная. Курсы начали проводиться в 2022 году по всей Тульской области.
Теперь с помощью несложных занятий бабушки и дедушки могут понять, как общаться со своими детьми и внуками, быть с ними на одной «волне», а также как справляться с трудными ситуациями в семье.
Психологи центра «Развитие» помогают разобраться в сложных взаимоотношениях и найти оптимальный вариант взаимодействия.
Курсы бесплатные, длятся месяц и состоят из четырех занятий по три часа.
— Как и когда делать замечания внукам? Должна ли бабушка иметь личную жизнь или непременно нужно все время посвящать внукам? Как найти баланс между личной жизнью и быть при этом заботливой бабушкой? За дверями квартиры и двора есть жизнь. Активная жизнь! И наши бабушки и дедушки имеют возможность участвовать в ней. Образовательный курс «С внуком на „ты“» позволит ответить вам на волнующие вопросы и вернуть гармонию и счастье в семью, — добавила Инесса Сулина.
На сайте «Тульское долголетие» много полезной информации для людей пенсионного возраста: новостная лента, различные активности, занятия, курсы и даже возможность профессионального переобучения и повышения квалификации для тех, кто еще хочет продолжать трудиться. Там же можно больше узнать о курсе «С внуком на „ты“».
Кстати, занятия проводятся не только в Туле. Для пенсионеров, живущих на сельских территориях, тоже организуются курсы — психологи приезжают в населенный пункт и проводят занятия. Для желающих был проведен курс в селе Зайцево. Сейчас готовится старт занятий в Рассвете.
Чтобы начать обучение, нужно всего лишь записаться на курсы на сайте dolgoletie71.ru или оставить заявку по телефону 8 (4872) 42-50-38.
Каждый новый курс стартует после набора группы.