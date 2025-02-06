6 февраля: «ИИ-бабушка» Дейзи и архив истории видеоигр

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Ничего необычного. Сегодня в Туле снова обещают снежную погоду , а температура воздуха опустится до -3 градусов.

В Великобритании разработали виртуального помощника, который стал настоящей «ИИ-бабушкой» в борьбе с онлайн-мошенниками. Бот по имени Дейзи ведет беседы с преступниками, отвлекая их от злонамеренных действий.

Дейзи обожает обсуждать вязание, делиться рецептами булочек и рассуждать о красоте ночного неба. Ее цель — тратить время мошенников, заставляя их терять интерес к своим схемам обмана. Вместо того чтобы сразу поддаваться манипуляциям, Дейзи задает множество вопросов и поддерживает легкий разговор, что в конечном итоге приводит мошенников в ярость.

С помощью Дейзи, разработчики надеются не только защитить пользователей, но и продемонстрировать, как технологии могут быть использованы в борьбе с преступностью.

Встречаем день вместе с Hozier - Too Sweet.

Фонд истории видеоигр объявил о запуске обширного онлайн-архива, в который вошло более 1500 уникальных материалов, связанных с игровой индустрией. В коллекции представлены журналы, концепт-арты, промо-материалы, дневники разработки и многое другое.

Среди доступных материалов можно найти редкие комиксы Nintendo и каталоги Sega из 90-х годов. Создание архива заняло более восьми лет, в течение которых команда собирала и оцифровывала информацию, которая в противном случае могла бы быть утеряна навсегда.

Этот проект предоставляет уникальную возможность для всех желающих исследовать богатую историю видеоигр и узнать больше о культовых играх и их разработчиках. Теперь каждый может получить доступ к ценным ресурсам, которые были доступны только на физических носителях.

Пабло Пикассо — испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Один из основоположников кубизма, наряду с Жоржем Браком переосмыслил условности перспективы, которые доминировали в живописи со времён Возрождения. Также оказал значительное влияние на символизм и сюрреализм.

Необычного настроения!