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Зимний бал

Зимний бал

8 февраля в Богородицком дворце-музее и парке пройдет зимний бал.

Приглашают всех желающих, независимо от возраста и уровня танцевальной подготовки. Главное соблюсти дресс-код: надеть обувь на низком каблуке. 
Гости разучат полонез, мазурку и контрдансы на любой вкус, узнают о танцевальном этикете, истории балов, поиграют в салонные «Ручеек» и «Музыкальные стулья».

Также состоится камерный концерт. Произведения Рахманинова, Россини, Даргомыжского прозвучат в исполнении учащихся Новомосковского музыкального колледжа искусств и солистки Ирины Наргелайте. 

Вход свободный. 12+.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
8 февраля 2025, суббота
16:00
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