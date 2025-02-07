8 февраля в Богородицком дворце-музее и парке пройдет зимний бал.



Приглашают всех желающих, независимо от возраста и уровня танцевальной подготовки. Главное соблюсти дресс-код: надеть обувь на низком каблуке.

Гости разучат полонез, мазурку и контрдансы на любой вкус, узнают о танцевальном этикете, истории балов, поиграют в салонные «Ручеек» и «Музыкальные стулья».



Также состоится камерный концерт. Произведения Рахманинова, Россини, Даргомыжского прозвучат в исполнении учащихся Новомосковского музыкального колледжа искусств и солистки Ирины Наргелайте.



Вход свободный. 12+.