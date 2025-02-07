Зимний бал
8 февраля в Богородицком дворце-музее и парке пройдет зимний бал.
Приглашают всех желающих, независимо от возраста и уровня танцевальной подготовки. Главное соблюсти дресс-код: надеть обувь на низком каблуке.
Гости разучат полонез, мазурку и контрдансы на любой вкус, узнают о танцевальном этикете, истории балов, поиграют в салонные «Ручеек» и «Музыкальные стулья».
Также состоится камерный концерт. Произведения Рахманинова, Россини, Даргомыжского прозвучат в исполнении учащихся Новомосковского музыкального колледжа искусств и солистки Ирины Наргелайте.
Вход свободный. 12+.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
8 февраля 2025, суббота
16:00
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