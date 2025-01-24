DARCHOIR
14 февраля в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет концерт в честь 8-летия
творческого коллектива DARCHOIR.
DARCHOIR — это уникальный хор, который объединяет студентов,
выпускников Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского и
молодых вокалистов города. Коллектив стал настоящей визитной карточкой
Тулы, а его выступления украшают самые значимые мероприятия региона.
В программе:
- песни о любви к музыке;
- акапельные композиции и не только;
- яркие эмоции и праздничная атмосфера.
Стоимость: от 400 рублей.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
14 февраля 2025, пятница
19:00
29 декабря - 19 февраля 2024
6 июля - 15 февраля 2024
17 февраля, понедельник 00:00
29 января - 16 февраля
6 - 16 февраля
13 - 19 февраля