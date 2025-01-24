14 февраля в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет концерт в честь 8-летия

творческого коллектива DARCHOIR.



DARCHOIR — это уникальный хор, который объединяет студентов,

выпускников Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского и

молодых вокалистов города. Коллектив стал настоящей визитной карточкой

Тулы, а его выступления украшают самые значимые мероприятия региона.



В программе:

песни о любви к музыке;

акапельные композиции и не только;

яркие эмоции и праздничная атмосфера.

Стоимость: от 400 рублей.