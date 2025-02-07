8 февраля на базе СК «Металлург» состоится чемпионат ЦФО по регби на снегу среди мужских команд. Встретятся 10 команд, представляющих 8 регионов Центрального федерального округа.



Расписание:

10.00-11.20 – регистрация команд;

11.30-15.45 – матчи группового этапа;

13.30-14.00 – торжественное открытие.