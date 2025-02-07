Чемпионат ЦФО по регби на снегу среди мужских команд
8 февраля на базе СК «Металлург» состоится чемпионат ЦФО по регби на снегу среди мужских команд. Встретятся 10 команд, представляющих 8 регионов Центрального федерального округа.
Расписание:
- 10.00-11.20 – регистрация команд;
- 11.30-15.45 – матчи группового этапа;
- 13.30-14.00 – торжественное открытие.
Где и когда?
Тула , Тула
8 февраля 2025, суббота
13:30
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