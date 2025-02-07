Контрольная закупка Myslo: пробуем сыр гауда

Фото Алексея Пирязева.

Протестировали несколько марок и выбрали самый вкусный!

Гауда — твердый сыр родом из Нидерландов, который готовят из коровьего молока.

Myslo попробовал гауду от пяти марок:

Цена: 129,90 руб.

Вес: 130 г.

Состав: молоко пастеризованное, соль, закваска молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, консервант нитрат натрия, краситель аннато.

Жирность: 40%.

Оценить этот сыр — задачка со звездочкой. Он просто никакой: на зубах поскрипывает пресный кусочек мягкой резины.

В послевкусии чувствуется неприятная кислинка.

Плюс — между ломтиками сыра проложен пергамент. Так их удобно брать, не касаясь руками.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 199,99 руб.

Вес: 125 г.

Состав: молоко коровье пастеризованное, соли поваренные пищевые, агент антислеживающий E536 с использованием бактериальной закваски мезофильных молочных бактерий и натурального молочного сычужного ферментного препарата животного происхождения, натуральный фермент животного происхождения «Лизоцим», консервант нитрат калия или натрия, уплотнитель хлорид калия, краситель Аннато.

Жирность: 45%.

Гауда от «Сыробогатова» — единственный сыр без дырочек.

На вкус очень нежный, сливочный, слегка солоноватый — кто-то вспомнит пошехонский сыр.

Текстура немного напоминает мастику.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 179,99 руб.

Вес: 180 г.

Состав: Молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая (содержит агент антислеживающий Е536), уплотнитель хлорид кальция, закваска на основе молочнокислых мезофильных и термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения (содержит консервант Е211), комплексная пищевая добавка: краситель пищевой (краситель каротины, антиокислитель: токоферолы, концентрат смеси, эмульгатор лецитины).

Жирность: 45%.

Подозрительно желтая гауда от Dankе на вкус и по консистенции напоминает сыр от «Села Зеленого» — безвкусная резина.

Единственное отличие: если долго и усердно жевать, на языке появится сладковатый привкус.

Отметим, что это самый мягкий из представленных сыров.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 367,07 руб.

Вес: 334 г.

Состав: Молоко пастеризованное, с использованием закваски мезофильных культур молочно-кислых бактерий, молокосвертывающий фермент животного происхождения, соль, уплотнитель Е509, краситель аннато (Е160b).

Жирность: 45%.

К нашему удивлению, в этом сыре чувствуется не только сливочность, но и… макароны! Отчетливый вкус мучных полуфабрикатов немного сбил нас с толку.

Но это все та же пружинящая на зубах полубезвкусная гауда. Второй по мягкости сыр после Danke.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Цена: 290,65 руб.

Вес: 338 г.

Состав: Молоко нормализованное, соль пищевая (антислеживающий агент Е536), уплотнитель — хлорид кальция, консервант — нитрат натрия, ферментный препарат животного происхождения лизоцим, закваска на чистых культурах молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий фермент животного происхождения, краситель Annato (Аннато). Содержит регулятор кислотности — гидроксид натрия.

Жирность: 45%.

Вопреки надписи на упаковке, никакого pleasure in taste («удовольствие во вкусе», англ.) мы не почувствовали. Наоборот, на вкус этот сыр затхло-горько-кисло-соленый.

Режется с трудом, при попытке прожевать слегка крошится во рту.

Зловоние будто пропавшей молочки неприятно обволакивает рот. Доедать сыр мы не стали.

Оценка: 1 из 5 баллов.

Самый дешевый сыр* — LandkaaS.

Самый дорогой сыр* — «Сыробогатов».

Самый постный сыр — «Село Зеленое» (40% жирности).

Самый короткий состав — «Село Зеленое».

Самый объемный состав — Danke.

Самый вкусный, по мнению редакции Myslo, — «Сыробогатов».

*В соотношении цена/вес.