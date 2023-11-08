  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Мини-мишки: Новые приключения - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Мини-мишки: Новые приключения

Мини-мишки: Новые приключения

Премьера:
16.11.2023
 
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
43 минуты
  

Маленькие Кеша, Тучка и их друзья живут в крохотном игрушечном городке, где каждый день с ними происходят какие-то истории. То Лисичка боится скатиться с горки, то воздушный змей застрянет на подсолнухе, то Кеша не хочет умываться, и тогда друзья решают над ним подшутить. И если для взрослых эти проблемы кажутся ерундой, для Мини-мишек они очень и очень серьезные. Но Кеша, Тучка, Лисичка, Валя, Саня, Соня и Цыпа увлеченно и с детским задором будут искать решение проблемы. И обязательно его найдут!

0
Касса
Добро пожаловать в семью-2: Повар из Неаполя
2 - 15 ноября
Алмаз Синема
Еще!
22 июня - 15 ноября
Алмаз Синема
Басня
11 мая - 15 ноября
Алмаз Синема
Легенда о самбо
12 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Вася не в себе
10 октября - 15 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Повелитель ветра
4 октября - 15 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.