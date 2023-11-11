Медведева VS Медведева

Премьера: 23.11.2023

Режиссер: Андрей Фурманчук, Руслан Трещев

Жанр: Документальный

Продолжительноcть: 68 минут

Очень личная и откровенная история одной из самых популярных фигуристок России и мира Евгении Медведевой, двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане: о семье и самых важных победах, о тяжелейших травмах, о карьере с ее взлетами и падениями. Большой спорт — это не только природные данные, это характер и противостояние, в котором главный соперник — это ты сам. История о том, что несмотря на самые трудные и ответственные соревнования, главное для Жени — победа над самой собой и своими слабостями.