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Медведева VS Медведева

Медведева VS Медведева

Премьера:
23.11.2023
 
Режиссер:
Андрей Фурманчук, Руслан Трещев
  
Жанр:
Документальный
  
Продолжительноcть:
68 минут
  

Очень личная и откровенная история одной из самых популярных фигуристок России и мира Евгении Медведевой, двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане: о семье и самых важных победах, о тяжелейших травмах, о карьере с ее взлетами и падениями. Большой спорт — это не только природные данные, это характер и противостояние, в котором главный соперник — это ты сам. История о том, что несмотря на самые трудные и ответственные соревнования, главное для Жени — победа над самой собой и своими слабостями.

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