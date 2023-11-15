Королевство зверей
Премьера:
30.11.2023
Режиссер:
Тома Кайе
Актеры:
Ромен Дюрис, Поль Киршер, Адель Экзаркопулос, Том Мерсье, Билли Блейн, Ксавье Обер, Саадия Бентайеб, Габриель Кабальеро, Натали Ришар, Том Ривуар
Жанр:
Детективы, Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
128 минут
Появилась новая болезнь: отдельные люди начали мутировать в животных. Повар Франсуа и его сын-старшеклассник Эмиль лишились таким образом жены и матери — та стала безмолвным волосатым чудищем, заточенным в специальную клинику. Когда ее отправляют в филиал на юге Франции, Франсуа с Эмилем едут следом, причем последний вскоре замечает, что у него растут когти.
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