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Королевство зверей

Королевство зверей

Премьера:
30.11.2023
 
Режиссер:
Тома Кайе
  
Актеры:
Ромен Дюрис, Поль Киршер, Адель Экзаркопулос, Том Мерсье, Билли Блейн, Ксавье Обер, Саадия Бентайеб, Габриель Кабальеро, Натали Ришар, Том Ривуар
  
Жанр:
Детективы, Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
128 минут
  

Появилась новая болезнь: отдельные люди начали мутировать в животных. Повар Франсуа и его сын-старшеклассник Эмиль лишились таким образом жены и матери — та стала безмолвным волосатым чудищем, заточенным в специальную клинику. Когда ее отправляют в филиал на юге Франции, Франсуа с Эмилем едут следом, причем последний вскоре замечает, что у него растут когти.

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