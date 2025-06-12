Творение богов: Битва с демонами
Премьера:
12.06.2025
Режиссер:
Уэршань
Актеры:
Йош Юй, Хуан Бо, Наши, Чэнь Мучи, Крис Филлипс, Наран, У Синго, ЦыШа, У Яфань, Суонсон Хань, Ся Юй
Жанр:
Боевик, Фэнтези, Драматический, Военный
Продолжительноcть:
145 минут
Возрастные ограничения:
18+
Тайши Вэнь Чжун привел армию династии Шан, включая Дэн Чанью и четырех генералов из семьи Мо, в Сици. С помощью куньлуньских бессмертных Цзи Фа повел армию и мирных жителей Сици защищать свою родину…
Сегодня
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
5 - 12 июня
3 - 11 июня
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12 июня, четверг 00:00