Творение богов: Битва с демонами

Премьера: 12.06.2025

Режиссер: Уэршань

Актеры: Йош Юй, Хуан Бо, Наши, Чэнь Мучи, Крис Филлипс, Наран, У Синго, ЦыШа, У Яфань, Суонсон Хань, Ся Юй

Жанр: Боевик, Фэнтези, Драматический, Военный

Продолжительноcть: 145 минут

Возрастные ограничения: 18+

Тайши Вэнь Чжун привел армию династии Шан, включая Дэн Чанью и четырех генералов из семьи Мо, в Сици. С помощью куньлуньских бессмертных Цзи Фа повел армию и мирных жителей Сици защищать свою родину…