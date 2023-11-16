Игра в Пусане

Премьера: 30.11.2023

Режиссер: Чан Хан Чжун

Актеры: Ан Джэ Хон, Чон Чжин Ун, Чон Гон Чжу, Ли Син Ен, Ким Тхэк

Жанр: Драматический, Спортивный

Продолжительноcть: 122 минуты

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю стремительного пути к успеху баскетбольной команды из Пусана. Кану предлагают тренировать школьную команду, которую скорее можно назвать «командой неудачников». Участие в первом же баскетбольном чемпионате заканчивается для команды полным провалом. Команда с треском вылетает из турнира. Что делать дальше? Сдаться или, стиснув зубы, начать тренироваться с утроенной энергией, поменяв тактику?