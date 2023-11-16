  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Игра в Пусане - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Игра в Пусане

Игра в Пусане

Премьера:
30.11.2023
 
Режиссер:
Чан Хан Чжун
  
Актеры:
Ан Джэ Хон, Чон Чжин Ун, Чон Гон Чжу, Ли Син Ен, Ким Тхэк
  
Жанр:
Драматический, Спортивный
  
Продолжительноcть:
122 минуты
  

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю стремительного пути к успеху баскетбольной команды из Пусана. Кану предлагают тренировать школьную команду, которую скорее можно назвать «командой неудачников». Участие в первом же баскетбольном чемпионате заканчивается для команды полным провалом. Команда с треском вылетает из турнира. Что делать дальше? Сдаться или, стиснув зубы, начать тренироваться с утроенной энергией, поменяв тактику?

0
Касса
Врата ада
6 декабря, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Повелитель ветра
4 октября - 6 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-10
2 декабря, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Легенда о самбо
12 - 29 ноября
Алмаз Синема
Басня
11 мая - 29 ноября
Алмаз Синема
Бугимен. Начало легенды
23 ноября - 6 декабря
Иллизиум (Новомосковск)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.