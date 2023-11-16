Игра в Пусане
Премьера:
30.11.2023
Режиссер:
Чан Хан Чжун
Актеры:
Ан Джэ Хон, Чон Чжин Ун, Чон Гон Чжу, Ли Син Ен, Ким Тхэк
Жанр:
Драматический, Спортивный
Продолжительноcть:
122 минуты
Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю стремительного пути к успеху баскетбольной команды из Пусана. Кану предлагают тренировать школьную команду, которую скорее можно назвать «командой неудачников». Участие в первом же баскетбольном чемпионате заканчивается для команды полным провалом. Команда с треском вылетает из турнира. Что делать дальше? Сдаться или, стиснув зубы, начать тренироваться с утроенной энергией, поменяв тактику?
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
17:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 декабря, пятница
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 декабря, суббота
|
17:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 декабря, воскресенье
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 декабря, понедельник
|
17:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 декабря, вторник
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 декабря, среда
|
17:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:25
1 декабря, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
2 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:25
3 декабря, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
4 декабря, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:25
5 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
6 декабря, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:25
6 декабря, среда 00:00
4 октября - 6 декабря
2 декабря, суббота 00:00
12 - 29 ноября
11 мая - 29 ноября
23 ноября - 6 декабря