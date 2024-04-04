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Хитмен. Последнее дело

Хитмен. Последнее дело

Премьера:
04.04.2024
 
Режиссер:
Майкл Китон
  
Актеры:
Джеймс Марсден, Майкл Китон, Аль Пачино, Марсия Гей Харден, Рей МакКиннон, Джон Хугенаккер, Лела Лорен, Деннис Дуган, Сюзи Накамура, Чад Донелла, Йоанна Кулиг, Джей Полсон, Эван Шафран
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
114 минуты
  

Нокс — профессиональный киллер. Последние годы своей жизни он мечтал лишь об одном — забыть о том, что совершил. Но сейчас, когда деменция уничтожает его личность, Хитмену придется приложить все силы, чтобы спасти от рук продажных копов своего сына. Счет идет на часы. Он уже не помнит, кто перед ним, друг или враг, лишь указательный палец все так же уверенно спускает курок.

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