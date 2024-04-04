Хитмен. Последнее дело
Премьера:
04.04.2024
Режиссер:
Майкл Китон
Актеры:
Джеймс Марсден, Майкл Китон, Аль Пачино, Марсия Гей Харден, Рей МакКиннон, Джон Хугенаккер, Лела Лорен, Деннис Дуган, Сюзи Накамура, Чад Донелла, Йоанна Кулиг, Джей Полсон, Эван Шафран
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
114 минуты
Нокс — профессиональный киллер. Последние годы своей жизни он мечтал лишь об одном — забыть о том, что совершил. Но сейчас, когда деменция уничтожает его личность, Хитмену придется приложить все силы, чтобы спасти от рук продажных копов своего сына. Счет идет на часы. Он уже не помнит, кто перед ним, друг или враг, лишь указательный палец все так же уверенно спускает курок.
Сегодня
|
15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:50
|Люксор Тула
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
|Алмаз Синема
Завтра
|
15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Люксор Тула
|
21:30
|Алмаз Синема
|
00:10
|Алмаз Синема
6 апреля, суббота
|
20:50
|Люксор Тула
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Алмаз Синема
|
00:10
|Алмаз Синема
7 апреля, воскресенье
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Люксор Тула
|
21:30
|Алмаз Синема
|
00:10
|Алмаз Синема
8 апреля, понедельник
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Алмаз Синема
|
00:10
|Алмаз Синема
9 апреля, вторник
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Алмаз Синема
|
00:10
|Алмаз Синема
10 апреля, среда
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Алмаз Синема
|
00:10
|Алмаз Синема
11 апреля, четверг
|
00:10
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:15
19:25
|Люксор Тула
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:30
00:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:15
19:25
|Люксор Тула
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
6 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
21:30
00:10
|Люксор Тула
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
7 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:30
00:10
|Люксор Тула
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
8 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:30
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
9 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
21:30
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
10 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
21:30
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
11 апреля, четверг
|Алмаз Синема
|
00:10
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