Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии
Страна:
Швеция, Германия, Норвегия, Франция
Премьера:
02.07.2015
Режиссер:
Рой Андерссон
Актеры:
Хольгер Андерссон, Нильс Вестблум, Виктор Йюлленберг, Лотти Тернрос, Йонас Ерхольм, Ула Стенссон, Оскар Саломонссон, Матс Рюден, Рогер Ольсен Ликверн
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
100 минут
Рейтинг:
6.80
Сэм и Йонатан, два престарелых коммивояжера, торгующие безделушками для развлечений, сопровождают зрителей в путешествии по человеческим судьбам. Вот преподавательница фламенко настойчиво пытается добиться внимания ученика. Вот на пароме пассажира внезапно настигает смерть — и непонятно, что делать с оплаченным им пивом. А вот по пути на Полтавскую битву на своем коне в бар въезжает король Карл XII. В этом калейдоскопе историй есть красота и мелочность, юмор и трагедии, величие и бренность нашего бытия…
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