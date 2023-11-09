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Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии

Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии

Страна:
Швеция, Германия, Норвегия, Франция
 
Премьера:
02.07.2015
 
Режиссер:
Рой Андерссон
  
Актеры:
Хольгер Андерссон, Нильс Вестблум, Виктор Йюлленберг, Лотти Тернрос, Йонас Ерхольм, Ула Стенссон, Оскар Саломонссон, Матс Рюден, Рогер Ольсен Ликверн
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
100 минут
  
Рейтинг:
6.80
 
 

Сэм и Йонатан, два престарелых коммивояжера, торгующие безделушками для развлечений, сопровождают зрителей в путешествии по человеческим судьбам. Вот преподавательница фламенко настойчиво пытается добиться внимания ученика. Вот на пароме пассажира внезапно настигает смерть — и непонятно, что делать с оплаченным им пивом. А вот по пути на Полтавскую битву на своем коне в бар въезжает король Карл XII. В этом калейдоскопе историй есть красота и мелочность, юмор и трагедии, величие и бренность нашего бытия…

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