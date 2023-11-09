Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии

Страна: Швеция, Германия, Норвегия, Франция

Премьера: 02.07.2015

Режиссер: Рой Андерссон

Актеры: Хольгер Андерссон, Нильс Вестблум, Виктор Йюлленберг, Лотти Тернрос, Йонас Ерхольм, Ула Стенссон, Оскар Саломонссон, Матс Рюден, Рогер Ольсен Ликверн

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 100 минут

Рейтинг: 6.80

Сэм и Йонатан, два престарелых коммивояжера, торгующие безделушками для развлечений, сопровождают зрителей в путешествии по человеческим судьбам. Вот преподавательница фламенко настойчиво пытается добиться внимания ученика. Вот на пароме пассажира внезапно настигает смерть — и непонятно, что делать с оплаченным им пивом. А вот по пути на Полтавскую битву на своем коне в бар въезжает король Карл XII. В этом калейдоскопе историй есть красота и мелочность, юмор и трагедии, величие и бренность нашего бытия…