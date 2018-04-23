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Дыши во мгле

Дыши во мгле

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 26.04.2018
 
Режиссер:
Дэниэл Роби
  
Актеры:
Ромен Дюрис, Ольга Куриленко, Фантина Ардуин, Мишель Робен, Анна Гейлор, Эрья Малатье, Алексис Маненти, Кристофер Рамон
  
Жанр:
экшен, фантастика
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

После страшного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в гущу смертельно опасной мглы.

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