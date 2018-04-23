Дыши во мгле
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 26.04.2018
Режиссер:
Дэниэл Роби
Актеры:
Ромен Дюрис, Ольга Куриленко, Фантина Ардуин, Мишель Робен, Анна Гейлор, Эрья Малатье, Алексис Маненти, Кристофер Рамон
Жанр:
экшен, фантастика
Продолжительноcть:
89 мин
После страшного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в гущу смертельно опасной мглы.
Сегодня
|13:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|13:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 апреля, суббота
|13:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 апреля, воскресенье
|13:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 апреля, понедельник
|13:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 мая, вторник
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 мая, среда
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:30
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
00:30
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:30
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
00:30
28 апреля, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:30
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
00:30
29 апреля, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:30
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
00:30
30 апреля, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:30
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
00:30
1 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55
2 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55