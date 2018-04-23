Дыши во мгле

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 26.04.2018

Режиссер: Дэниэл Роби

Актеры: Ромен Дюрис, Ольга Куриленко, Фантина Ардуин, Мишель Робен, Анна Гейлор, Эрья Малатье, Алексис Маненти, Кристофер Рамон

Жанр: экшен, фантастика

Продолжительноcть: 89 мин

После страшного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в гущу смертельно опасной мглы.