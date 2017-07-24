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Дикая история

Дикая история

Страна:
Испания, Аргентина, 2017
 
Премьера:
в РФ 13.07.2017
 
Режиссер:
Алекс де ла Иглесиа
  
Актеры:
Бланка Суарес, Марио Касас, Кармен Мачи, Секун де ла Роса, Хайме Ордоньес, Тереле Павес, Хоакин Климент, Алехандро Авада, Хорди Агилар, Диего Брагуински
  
Жанр:
комедия, ужасы
  
Продолжительноcть:
102 мин
  
Сбор в России:
$34 725
 
Рейтинг Кинопоиска:
6,61
          
 

В мадридском кафе-баре оказываются несколько посетителей. Вдруг снаружи неизвестный снайпер открывает стрельбу по прохожим, и испуганные люди не могут выйти из бара. В такой стрессовой ситуации этим разным людям приходится находить общий язык, и тут наружу выходит истинная сущность каждого.

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