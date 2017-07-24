Дикая история
Страна:
Испания, Аргентина, 2017
Премьера:
в РФ 13.07.2017
Режиссер:
Алекс де ла Иглесиа
Актеры:
Бланка Суарес, Марио Касас, Кармен Мачи, Секун де ла Роса, Хайме Ордоньес, Тереле Павес, Хоакин Климент, Алехандро Авада, Хорди Агилар, Диего Брагуински
Жанр:
комедия, ужасы
Продолжительноcть:
102 мин
Сбор в России:
$34 725
Рейтинг Кинопоиска:
6,61
В мадридском кафе-баре оказываются несколько посетителей. Вдруг снаружи неизвестный снайпер открывает стрельбу по прохожим, и испуганные люди не могут выйти из бара. В такой стрессовой ситуации этим разным людям приходится находить общий язык, и тут наружу выходит истинная сущность каждого.