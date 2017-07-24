Дикая история

Страна: Испания, Аргентина, 2017

Премьера: в РФ 13.07.2017

Режиссер: Алекс де ла Иглесиа

Актеры: Бланка Суарес, Марио Касас, Кармен Мачи, Секун де ла Роса, Хайме Ордоньес, Тереле Павес, Хоакин Климент, Алехандро Авада, Хорди Агилар, Диего Брагуински

Жанр: комедия, ужасы

Продолжительноcть: 102 мин

Сбор в России: $34 725

Рейтинг Кинопоиска: 6,61

В мадридском кафе-баре оказываются несколько посетителей. Вдруг снаружи неизвестный снайпер открывает стрельбу по прохожим, и испуганные люди не могут выйти из бара. В такой стрессовой ситуации этим разным людям приходится находить общий язык, и тут наружу выходит истинная сущность каждого.