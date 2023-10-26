Человек ниоткуда
Премьера:
02.11.2023
Режиссер:
Ренат Давлетьяров
Актеры:
Александр Метелкин, Ирина Медведева, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Петр Федоров-мл., Варвара Комарова, Илья Любимов, Игорь Филиппов, Валерия Бельцевич, Алексей Шаранин
Жанр:
Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
95 минут
В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения, прежде чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему — это его будущее и наше с вами настоящее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает ее, а вот она его нет…
Сегодня
Завтра
4 ноября, суббота
5 ноября, воскресенье
6 ноября, понедельник
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 ноября, вторник
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 ноября, среда
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:10
12:30
14:45
14:45
17:00
19:15
21:30
21:40
23:45
23:45
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:30
14:45
16:55
17:00
19:05
19:15
21:30
21:40
23:45
23:45
4 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:20
12:30
14:45
14:45
17:00
19:05
19:15
21:30
23:25
23:45
6 ноября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
14:45
19:05
23:25
8 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
14:45
19:05
23:25
26 октября - 8 ноября
10 октября - 8 ноября
2 - 9 ноября
2 - 8 ноября
4 октября - 8 ноября
26 октября - 9 ноября