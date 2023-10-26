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Человек ниоткуда

Человек ниоткуда

Премьера:
02.11.2023
 
Режиссер:
Ренат Давлетьяров
  
Актеры:
Александр Метелкин, Ирина Медведева, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Петр Федоров-мл., Варвара Комарова, Илья Любимов, Игорь Филиппов, Валерия Бельцевич, Алексей Шаранин
  
Жанр:
Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
95 минут
  

В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения, прежде чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему — это его будущее и наше с вами настоящее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает ее, а вот она его нет…

Сегодня
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Иллизиум (Новомосковск)
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Иллизиум (Новомосковск)
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 ноября, суббота
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 ноября, воскресенье
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 ноября, понедельник
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 ноября, вторник
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 ноября, среда
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
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Лукавый
26 октября - 8 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Вася не в себе
10 октября - 8 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Добро пожаловать в семью-2: Повар из Неаполя
2 - 9 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Полтергейст
2 - 8 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Повелитель ветра
4 октября - 8 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
SuperКопы: Миссия «Бабушка»
26 октября - 9 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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