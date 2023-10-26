Человек ниоткуда

Премьера: 02.11.2023

Режиссер: Ренат Давлетьяров

Актеры: Александр Метелкин, Ирина Медведева, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Петр Федоров-мл., Варвара Комарова, Илья Любимов, Игорь Филиппов, Валерия Бельцевич, Алексей Шаранин

Жанр: Приключение, Драматический

Продолжительноcть: 95 минут

В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения, прежде чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему — это его будущее и наше с вами настоящее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает ее, а вот она его нет…