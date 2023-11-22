Бугимен. Начало легенды

Премьера: 23.11.2023

Режиссер: Анхель Гомес Эрнандес

Актеры: Хавьер Ботет, Иван Ренедо, Клаудия Пласер, Лорка Гутьеррес Прада, Лукас Блас, Карла Тоус, Гильермо Новильо, Макарена Гомес, Маноло Соло, Карлос Гонсалес Морольон, Висенте Вергара, Рут Габриель, Луна Фульхенсио

Жанр: Приключение, Комедия, Ужасы

Продолжительноcть: 91 минута

После смерти главы семьи мать с тремя детьми переезжает в небольшой городок. Вскоре они узнают, что за последние несколько месяцев в городе при загадочных обстоятельствах начали исчезать дети. Теперь, чтобы выжить, героям предстоит пройти ужасающий квест на пути к разгадке легенды о Бугимене.