Бугимен. Начало легенды
Премьера:
23.11.2023
Режиссер:
Анхель Гомес Эрнандес
Актеры:
Хавьер Ботет, Иван Ренедо, Клаудия Пласер, Лорка Гутьеррес Прада, Лукас Блас, Карла Тоус, Гильермо Новильо, Макарена Гомес, Маноло Соло, Карлос Гонсалес Морольон, Висенте Вергара, Рут Габриель, Луна Фульхенсио
Жанр:
Приключение, Комедия, Ужасы
Продолжительноcть:
91 минута
После смерти главы семьи мать с тремя детьми переезжает в небольшой городок. Вскоре они узнают, что за последние несколько месяцев в городе при загадочных обстоятельствах начали исчезать дети. Теперь, чтобы выжить, героям предстоит пройти ужасающий квест на пути к разгадке легенды о Бугимене.
25 ноября, суббота
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
26 ноября, воскресенье
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
27 ноября, понедельник
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
28 ноября, вторник
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
29 ноября, среда
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
25 ноября, суббота
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
26 ноября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
27 ноября, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
28 ноября, вторник
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
29 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
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