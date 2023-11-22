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Бугимен. Начало легенды

Бугимен. Начало легенды

Премьера:
23.11.2023
 
Режиссер:
Анхель Гомес Эрнандес
  
Актеры:
Хавьер Ботет, Иван Ренедо, Клаудия Пласер, Лорка Гутьеррес Прада, Лукас Блас, Карла Тоус, Гильермо Новильо, Макарена Гомес, Маноло Соло, Карлос Гонсалес Морольон, Висенте Вергара, Рут Габриель, Луна Фульхенсио
  
Жанр:
Приключение, Комедия, Ужасы
  
Продолжительноcть:
91 минута
  

После смерти главы семьи мать с тремя детьми переезжает в небольшой городок. Вскоре они узнают, что за последние несколько месяцев в городе при загадочных обстоятельствах начали исчезать дети. Теперь, чтобы выжить, героям предстоит пройти ужасающий квест на пути к разгадке легенды о Бугимене.

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