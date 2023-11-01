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Будика — королева воинов

Будика — королева воинов

Премьера:
02.11.2023
 
Режиссер:
Джесси В.Джонсон
  
Актеры:
Ольга Куриленко, Клайв Стэнден, Ник Моран, Рита Ташингем, Люси Мартин, Петер Францен, Джеймс Фолкнер, Харри Киртон, Лео Грегори, Энди Бекуит
  
Жанр:
Боевик, Драматический
  
Продолжительноcть:
100 минут
  

Прекрасная жизнь правителя племени иценов обрывается: римляне вероломно убивают его, забирают земли, избивают его жену (будущую Будику) и убивают дочерей. Будику спасают варвары, нарекают своей царицей и просят ее возглавить восстание против римлян. При помощи храброго воина Вольфгара она собирает огромную армию, которая должна принести разрушение римским поселениям и свободу варварским племенам.

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