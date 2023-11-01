Будика — королева воинов

Премьера: 02.11.2023

Режиссер: Джесси В.Джонсон

Актеры: Ольга Куриленко, Клайв Стэнден, Ник Моран, Рита Ташингем, Люси Мартин, Петер Францен, Джеймс Фолкнер, Харри Киртон, Лео Грегори, Энди Бекуит

Жанр: Боевик, Драматический

Продолжительноcть: 100 минут

Прекрасная жизнь правителя племени иценов обрывается: римляне вероломно убивают его, забирают земли, избивают его жену (будущую Будику) и убивают дочерей. Будику спасают варвары, нарекают своей царицей и просят ее возглавить восстание против римлян. При помощи храброго воина Вольфгара она собирает огромную армию, которая должна принести разрушение римским поселениям и свободу варварским племенам.