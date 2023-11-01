Будика — королева воинов
Премьера:
02.11.2023
Режиссер:
Джесси В.Джонсон
Актеры:
Ольга Куриленко, Клайв Стэнден, Ник Моран, Рита Ташингем, Люси Мартин, Петер Францен, Джеймс Фолкнер, Харри Киртон, Лео Грегори, Энди Бекуит
Жанр:
Боевик, Драматический
Продолжительноcть:
100 минут
Прекрасная жизнь правителя племени иценов обрывается: римляне вероломно убивают его, забирают земли, избивают его жену (будущую Будику) и убивают дочерей. Будику спасают варвары, нарекают своей царицей и просят ее возглавить восстание против римлян. При помощи храброго воина Вольфгара она собирает огромную армию, которая должна принести разрушение римским поселениям и свободу варварским племенам.
Сегодня
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 ноября, суббота
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 ноября, воскресенье
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 ноября, понедельник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 ноября, вторник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 ноября, среда
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
4 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
5 ноября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
6 ноября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
7 ноября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
8 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
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