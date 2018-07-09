Белль и Себастьян: приключения продолжаются
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 26.07.2018
Режиссер:
Кристиан Дюге
Актеры:
Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Марго Шателье, Тьерри Невик, Тилан Блондо, Юрбен Канселье
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
99 мин.
Продолжение приключений мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль. В небольшой французский городок Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией вернулась мирная размеренная жизнь, но не вернулась Анжелина. Однажды в городок приходит страшная весть: самолёт, на котором Анжелина возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Никто, кроме Себастьяна, не верит, что девушка могла спастись. Верные друзья Белль и Себастьян отправляются на поиски Анжелины. Им предстоит пройти через множество испытаний и узнать тайну, которая изменит их жизнь навсегда.
Сегодня
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00