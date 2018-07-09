Белль и Себастьян: приключения продолжаются

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 26.07.2018

Режиссер: Кристиан Дюге

Актеры: Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Марго Шателье, Тьерри Невик, Тилан Блондо, Юрбен Канселье

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 99 мин.

Продолжение приключений мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль. В небольшой французский городок Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией вернулась мирная размеренная жизнь, но не вернулась Анжелина. Однажды в городок приходит страшная весть: самолёт, на котором Анжелина возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Никто, кроме Себастьяна, не верит, что девушка могла спастись. Верные друзья Белль и Себастьян отправляются на поиски Анжелины. Им предстоит пройти через множество испытаний и узнать тайну, которая изменит их жизнь навсегда.