Страна: США, Гонконг, Великобритания, 1982

Режиссер: Ридли Скотт

Актеры: Харрисон Форд, Рутгер Хауэр, Шон Янг, Эдвард Джеймс Олмос, М. Эммет Уолш, Дэрил Ханна, Уильям Сэндерсон

Жанр: фантастика, триллер

Продолжительноcть: 117 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,71

«Бегущий по лезвию» — один из главных фантастических фильмов XX века, революционная экранизация романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», породившая в кино стиль «киберпанк» и определившая его развитие на десятилетия вперед. Прокатный вариант фильма существенно отличался от замысла Ридли Скотта, спровоцировав появление нескольких альтернативных, но все равно неполных версий. Лишь недавно «Бегущий по лезвию» был наконец-то отреставрирован, дополнен недостающими сценами и представлен в своем изначальном режиссерском виде, получившем название «Blade Runner: The Final Cut». Это — окончательная авторская версия фильма, работа над которой целиком и полностью контролировалась Ридли Скоттом.