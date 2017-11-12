афиша
афиша
Регистрация
Бегущий по лезвию

Бегущий по лезвию

Страна:
США, Гонконг, Великобритания, 1982
 
Режиссер:
Ридли Скотт
  
Актеры:
Харрисон Форд, Рутгер Хауэр, Шон Янг, Эдвард Джеймс Олмос, М. Эммет Уолш, Дэрил Ханна, Уильям Сэндерсон
  
Жанр:
фантастика, триллер
  
Продолжительноcть:
117 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,71
          
 

«Бегущий по лезвию» — один из главных фантастических фильмов XX века, революционная экранизация романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», породившая в кино стиль «киберпанк» и определившая его развитие на десятилетия вперед. Прокатный вариант фильма существенно отличался от замысла Ридли Скотта, спровоцировав появление нескольких альтернативных, но все равно неполных версий. Лишь недавно «Бегущий по лезвию» был наконец-то отреставрирован, дополнен недостающими сценами и представлен в своем изначальном режиссерском виде, получившем название «Blade Runner: The Final Cut». Это — окончательная авторская версия фильма, работа над которой целиком и полностью контролировалась Ридли Скоттом.

 

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.