Анатомия падения
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Жюстин Трие
Актеры:
Сандра Хюллер, Сванн Арло, Мило Мачадо Гранер, Антуан Рейнарц, Самюэль Тейс, Дженни Бет, Саадия Бентайеб
Жанр:
Триллер, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
151 минута
Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во Французских Альпах?
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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