Анатомия падения

Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Жюстин Трие

Актеры: Сандра Хюллер, Сванн Арло, Мило Мачадо Гранер, Антуан Рейнарц, Самюэль Тейс, Дженни Бет, Саадия Бентайеб

Жанр: Триллер, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 151 минута

Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во Французских Альпах?