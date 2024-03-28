(Не)бывшие
Премьера:
28.03.2024
Режиссер:
Стефан Бризе
Актеры:
Шариф Андура, Эмми Буассар Помель, Гийом Кане, Альба Рорвахер
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
109 минут
Матье и Алис когда-то были влюблены. Но их отношения остались в прошлом, и каждый давно живет своей жизнью. Однако судьба вновь сводит их: парочка бывших оказывается на одном курорте в мертвый сезон, где просто идеальные условия для возобновления романа. Но смогут ли ожившие чувства прорваться через целый поток старых проблем и разногласий?
30 марта, суббота
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 марта, воскресенье
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 апреля, понедельник
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 апреля, среда
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 марта, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
31 марта, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
1 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
3 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
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