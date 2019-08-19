Яблочное чудо
В программе Дня города Белёва пройдет гастрономический фестиваль «Яблочное чудо».
Торжественное открытие состоится в 16.00 на площади Октября
Программа:
Работа тематических площадок:
10.00 — 15.00 «Волшебные яблоки». День открытых дверей в Белевском художественно-краеведческом музее им.
- Выставочный зал. Выставка «Рожденные в СССР»
- Фотовыставка «Мой город — капелька России»
- Экскурсии по городу «Яблоки гениев»:
10.00 -11.00 первый маршрут
11.15−12.00 второй маршрут
11.00 — 14.00 «Молодильные яблоки»: молодецкие забавы, спортивные игры, викторины, соревнования по «городошному спорту», гиревому спорту и дартсу. Спортивная площадка «Здоровым быть модно!» в парке культуры и отдыха МБУК «БЦРКТ».
12.00 — 13.00 Интерактивная игровая программа!" в парке культуры и отдыха МБУК «БЦРКТ» «Яблочный денек»
13.00 — 14.00 «Яблоки мудрости». Литературно-музыкальная гостиная под открытым небом «Здесь все мое, и я отсюда родом» в сквере им.
16.00 Торжественное открытие. Площадь Октября.
16.00 — 19.00
- «Золотые яблоки». Дегустационные столы, где можно отведать кусочек Белевского лакомства и узнать секреты приготовления данного продукта. Работают торговые ряды «Яблочные фантазии».
- «Наливные яблоки». Площадка мастеров народных промыслов и показ обрядов, присущих белевскому краю, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставка-продажа.
18.00 — 19.00 «Музыкальные яблоки». Подведение итогов фестиваля и небольшая развлекательная музыкальная программа.
19.00 — 20.00 Торговые ряды и аттракционы.
20.00 — 22.30 Вечерняя музыкальная праздничная программа «Белев-лучший город земли»: кавер-группа Vanilla Sunrise.
22.30 Фейерверк.
22.30 — 23.30 Продолжение вечерней музыкальной программы «Белев-лучший город земли».
Вход свободный.