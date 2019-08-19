В программе Дня города Белёва пройдет гастрономический фестиваль «Яблочное чудо».

Торжественное открытие состоится в 16.00 на площади Октября

Программа:

Работа тематических площадок:

10.00 — 15.00 «Волшебные яблоки». День открытых дверей в Белевском художественно-краеведческом музее им. П. В. Жуковского (ул. К. Маркса 114) «Любимый город в сердце каждом»:

Выставочный зал. Выставка «Рожденные в СССР»

Фотовыставка «Мой город — капелька России»

Экскурсии по городу «Яблоки гениев»:

10.00 -11.00 первый маршрут

11.15−12.00 второй маршрут

11.00 — 14.00 «Молодильные яблоки»: молодецкие забавы, спортивные игры, викторины, соревнования по «городошному спорту», гиревому спорту и дартсу. Спортивная площадка «Здоровым быть модно!» в парке культуры и отдыха МБУК «БЦРКТ».

12.00 — 13.00 Интерактивная игровая программа!" в парке культуры и отдыха МБУК «БЦРКТ» «Яблочный денек»

13.00 — 14.00 «Яблоки мудрости». Литературно-музыкальная гостиная под открытым небом «Здесь все мое, и я отсюда родом» в сквере им. А. С. Пушкина .

16.00 Торжественное открытие. Площадь Октября.

16.00 — 19.00

«Золотые яблоки». Дегустационные столы, где можно отведать кусочек Белевского лакомства и узнать секреты приготовления данного продукта. Работают торговые ряды «Яблочные фантазии».

«Наливные яблоки». Площадка мастеров народных промыслов и показ обрядов, присущих белевскому краю, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставка-продажа.

18.00 — 19.00 «Музыкальные яблоки». Подведение итогов фестиваля и небольшая развлекательная музыкальная программа.

19.00 — 20.00 Торговые ряды и аттракционы.

20.00 — 22.30 Вечерняя музыкальная праздничная программа «Белев-лучший город земли»: кавер-группа Vanilla Sunrise.

22.30 Фейерверк.

22.30 — 23.30 Продолжение вечерней музыкальной программы «Белев-лучший город земли».

Вход свободный.