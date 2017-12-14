Peppa Pig Show

Приглашаем вас на лицензионное суперинтерактивное новогоднее шоу, созданное по любимому всеми детьми мультсериалу «Свинка Пеппа», которое порадует своих маленьких зрителей.

Малыши проведут незабываемый Новый год в компании любимых героев. Свинка Пеппа, Поросенок Джордж, Овечка Сьюзи, Кролик Ребекка, Зебра Зои, Пони Педро и другие персонажи на протяжении всего представления будут играть с детишками в разные веселые игры, разучат новые песни и танцы. Вместе с Пеппой и ее друзьями дети будут искать по всему миру потерявшегося Деда Мороза и, конечно же, найдут! Да не одного, а со Снегурочкой, целым мешком подарков и новогодними чудесами! А самое главное чудо ребята совершат вместе со всеми героями шоу, а также мамами, папами, бабушками и дедушками: зажгут новогоднюю красавицу-елку!

Справки по телефонам 79−03−86, 8−905−621−60−02.