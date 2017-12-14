афиша
афиша
Регистрация
Peppa Pig Show

Peppa Pig Show

Приглашаем вас на лицензионное суперинтерактивное новогоднее шоу, созданное по любимому всеми детьми мультсериалу «Свинка Пеппа», которое порадует своих маленьких зрителей.

Малыши проведут незабываемый Новый год в компании любимых героев. Свинка Пеппа, Поросенок Джордж, Овечка Сьюзи, Кролик Ребекка, Зебра Зои, Пони Педро и другие персонажи на протяжении всего представления будут играть с детишками в разные веселые игры, разучат новые песни и танцы. Вместе с Пеппой и ее друзьями дети будут искать по всему миру потерявшегося Деда Мороза и, конечно же, найдут! Да не одного, а со Снегурочкой, целым мешком подарков и новогодними чудесами! А самое главное чудо ребята совершат вместе со всеми героями шоу, а также мамами, папами, бабушками и дедушками: зажгут новогоднюю красавицу-елку!

Справки по телефонам 79−03−86, 8−905−621−60−02.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
4 января 2018, четверг
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.