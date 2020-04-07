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Онлайн-чтение в «Октаве»

Онлайн-чтение в «Октаве»

9 апреля в «Октаве» театральная компания «Барабан» прочитает детям сборник забавных рассказов «Медведь в своем репертуаре. Истории, которые хорошо читать вслух». Главный герой сборника историй — чудаковатый Медведь, который постоянно слушает радио, любит и записывает различные пословицы и поговорки и почему-то путает в них слова. Еще косолапый нередко попадает в интересные ситуации: то найдет чемодан волшебника, то научится летать, то обнаружит тяжелое письмо! Кстати, лучший друг Медведя — настоящий Лев!

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
9 апреля 2020, четверг
17:00
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Касса
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Заточка
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22 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Киновечеринка
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24 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Дора
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25 апреля, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Гран-Куражъ
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15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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