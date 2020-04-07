Онлайн-чтение в «Октаве»

9 апреля в «Октаве» театральная компания «Барабан» прочитает детям сборник забавных рассказов «Медведь в своем репертуаре. Истории, которые хорошо читать вслух». Главный герой сборника историй — чудаковатый Медведь, который постоянно слушает радио, любит и записывает различные пословицы и поговорки и почему-то путает в них слова. Еще косолапый нередко попадает в интересные ситуации: то найдет чемодан волшебника, то научится летать, то обнаружит тяжелое письмо! Кстати, лучший друг Медведя — настоящий Лев!

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