Онлайн-чтение в «Октаве»
9 апреля в «Октаве» театральная компания «Барабан» прочитает детям сборник забавных рассказов «Медведь в своем репертуаре. Истории, которые хорошо читать вслух». Главный герой сборника историй — чудаковатый Медведь, который постоянно слушает радио, любит и записывает различные пословицы и поговорки и почему-то путает в них слова. Еще косолапый нередко попадает в интересные ситуации: то найдет чемодан волшебника, то научится летать, то обнаружит тяжелое письмо! Кстати, лучший друг Медведя — настоящий Лев!
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
9 апреля 2020, четверг
17:00
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
22 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
25 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽