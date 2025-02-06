Синистер. Обитель зла

Премьера: 06.02.2025

Режиссер: Соке Чеа, Инрасотифеп Нет

Актеры: Тханет Тхорн, Есихико Хосода, Кацуя Майгума, Сахра Пих Маника, Рус Мони, Тоуч Наради, Свенг Сочеата

Жанр: Триллер, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 84 минуты

Возрастные ограничения: 18+

После смерти матери художница манги Сория отправляется в Камбоджу. Она селится в том же обветшалом гигантском жилом комплексе, в котором когда-то жила мать, а теперь обитают ее дальние родственники. Вскоре то, что поначалу кажется теплым приемом ее родных, оказывается частью зловещего ритуала.