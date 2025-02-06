Синистер. Обитель зла
Премьера:
06.02.2025
Режиссер:
Соке Чеа, Инрасотифеп Нет
Актеры:
Тханет Тхорн, Есихико Хосода, Кацуя Майгума, Сахра Пих Маника, Рус Мони, Тоуч Наради, Свенг Сочеата
Жанр:
Триллер, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
84 минуты
Возрастные ограничения:
18+
После смерти матери художница манги Сория отправляется в Камбоджу. Она селится в том же обветшалом гигантском жилом комплексе, в котором когда-то жила мать, а теперь обитают ее дальние родственники. Вскоре то, что поначалу кажется теплым приемом ее родных, оказывается частью зловещего ритуала.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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