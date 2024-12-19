  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Домовенок Кузя - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Домовенок Кузя

Домовенок Кузя

Премьера:
19.12.2024
 
Режиссер:
Виктор Лакисов
  
Актеры:
Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, Андрей Никульский, Елизавета Гончаренко
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
89 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Домовенок сбегает из плена Бабы-яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. В этом ему помогает и Наташа, и местный ворчливый домовой Нафаня. Оказывается, что сундучок сам Кузя много лет назад подарил Андрею, папе Наташи. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка в наш мир проникла и Баба-яга, и у нее есть свои коварные планы.

Сегодня
09:50
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Люксор Тула
10:30
Синема Стар
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
11:45
Иллизиум (Новомосковск)
12:00
Люксор Тула
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:00
Люксор Тула
14:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:20
Кинотеатр 3D (Венев)
14:25
Кинотеатр (Суворов)
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Иллизиум (Новомосковск)
16:00
Люксор Тула
16:20
Алмаз Синема
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Люксор Тула
18:05
Кинотеатр (Суворов)
18:15
Синема Стар
18:20
Алмаз Синема
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Иллизиум (Новомосковск)
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
20:00
Люксор Тула
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:50
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Люксор Тула
10:30
Синема Стар
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
11:45
Иллизиум (Новомосковск)
12:00
Люксор Тула
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:00
Люксор Тула
14:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:20
Кинотеатр 3D (Венев)
14:25
Кинотеатр (Суворов)
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Иллизиум (Новомосковск)
16:00
Люксор Тула
16:20
Алмаз Синема
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Люксор Тула
18:05
Кинотеатр (Суворов)
18:15
Синема Стар
18:20
Алмаз Синема
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Иллизиум (Новомосковск)
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Люксор Тула
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 декабря, суббота
09:50
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Синема Стар
10:30
Люксор Тула
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:00
Люксор Тула
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
14:00
Люксор Тула
14:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:20
Кинотеатр 3D (Венев)
14:25
Кинотеатр (Суворов)
14:30
Синема Стар
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:20
Алмаз Синема
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:05
Кинотеатр (Суворов)
18:15
Синема Стар
18:20
Алмаз Синема
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Люксор Тула
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 декабря, воскресенье
09:50
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Синема Стар
10:30
Люксор Тула
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:00
Люксор Тула
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
14:00
Люксор Тула
14:20
Кинотеатр 3D (Венев)
14:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:25
Кинотеатр (Суворов)
14:30
Синема Стар
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:20
Алмаз Синема
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:05
Кинотеатр (Суворов)
18:15
Синема Стар
18:20
Алмаз Синема
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
20:00
Люксор Тула
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 декабря, понедельник
09:50
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Синема Стар
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
14:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:25
Кинотеатр (Суворов)
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Алмаз Синема
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Кинотеатр (Суворов)
18:15
Синема Стар
18:20
Алмаз Синема
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 декабря, вторник
09:50
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Синема Стар
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
14:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:20
Кинотеатр 3D (Венев)
14:25
Кинотеатр (Суворов)
14:30
Синема Стар
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Алмаз Синема
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Кинотеатр (Суворов)
18:15
Синема Стар
18:20
Алмаз Синема
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 декабря, среда
09:50
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Стар
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:15
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
14:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:20
Кинотеатр 3D (Венев)
14:25
Кинотеатр (Суворов)
14:30
Синема Стар
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Алмаз Синема
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Кинотеатр (Суворов)
18:15
Синема Стар
18:20
Алмаз Синема
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:50
Кинотеатр 3D (Венев)
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 декабря, пятница
10:20
Люксор Тула
Расписание на все дни
0
Касса
Елки-11
11 - 26 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 21 декабря 2023
Майский
Побег
19 - 25 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звезды в Сибири
5 - 25 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Последний ронин
26 - 31 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Зомби-сити
17 августа - 25 декабря 2023
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.