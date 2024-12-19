Домовенок Кузя

Премьера: 19.12.2024

Режиссер: Виктор Лакисов

Актеры: Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, Андрей Никульский, Елизавета Гончаренко

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 89 минут

Возрастные ограничения: 6+

Домовенок сбегает из плена Бабы-яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. В этом ему помогает и Наташа, и местный ворчливый домовой Нафаня. Оказывается, что сундучок сам Кузя много лет назад подарил Андрею, папе Наташи. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка в наш мир проникла и Баба-яга, и у нее есть свои коварные планы.