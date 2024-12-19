Домовенок Кузя
Премьера:
19.12.2024
Режиссер:
Виктор Лакисов
Актеры:
Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, Андрей Никульский, Елизавета Гончаренко
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
89 минут
Возрастные ограничения:
6+
Домовенок сбегает из плена Бабы-яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. В этом ему помогает и Наташа, и местный ворчливый домовой Нафаня. Оказывается, что сундучок сам Кузя много лет назад подарил Андрею, папе Наташи. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка в наш мир проникла и Баба-яга, и у нее есть свои коварные планы.
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27 декабря, пятница
|
10:20
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21 декабря, суббота
22 декабря, воскресенье
23 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
09:50
13:20
16:20
18:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:15
14:25
18:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:15
14:20
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:00
12:20
13:10
14:30
15:20
16:40
17:30
18:50
21:00
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12:30
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